Dalla calura estiva all’arrivo di un ciclone mediterraneo di fine agosto.

L’attuale ondata di caldo e afa che ha colpito la Calabria sta per subire una drastica svolta. Dopo diversi giorni con temperature elevate e un’umidità opprimente, la situazione sta per cambiare radicalmente. A partire dalla notte di Lunedì 28 Agosto, una massa d’aria fresca proveniente da Nord raggiungerà il sud Italia, portando con sé un marcato calo delle temperature in tutta la regione.

Secondo le previsioni meteorologiche, entro la mattinata di Martedì 29 Agosto, si prevede un calo generale di circa 10-12°C, soprattutto a quote elevate intorno ai 1500 metri. Questo significa che le temperature, che in alcune zone hanno raggiunto i 22-23°C, scenderanno a valori intorno ai 13°C. Tale decremento termico comporterà temperature al di sotto delle medie stagionali lungo le coste e nelle aree pianeggianti, con massime di circa 24°C durante il giorno. Le notti diventeranno piacevolmente fresche, con temperature che potrebbero scendere al di sotto dei 20°C.







Tuttavia, il calo delle temperature non sarà l’unico cambiamento. L’arrivo di una saccatura atlantica, grazie al contrasto termico tra l’aria fredda proveniente dal Nord e l’aria calda presente in loco, darà vita a un vortice ciclonico che potrebbe evolvere in un ciclone mediterraneo. Questo sistema porterà intense precipitazioni, specialmente sulle Regioni del Centro-Nord. Anche la Calabria sarà coinvolta, seppur in misura minore, con piogge che colpiranno soprattutto le zone tirreniche. Le precipitazioni potrebbero risultare moderate, in particolare nell’area tra Cosenza e Catanzaro.

Oltre alle piogge, ci si aspetta anche un significativo aumento della velocità del vento. Già a partire da Lunedì, i venti ruoteranno da sud a ovest. Le raffiche saranno localmente moderate o forti lungo le zone costiere tirreniche, raggiungendo velocità di circa 50-60 km/h. Nei versanti jonici, invece, si potrebbero raggiungere raffiche superiori ai 70-80 km/h, soprattutto nelle aree di Catanzaro e Reggio Calabria, a causa dei venti di caduta che si formeranno.

È importante sottolineare che questo periodo di maltempo non dovrebbe essere confuso con la fine definitiva dell’estate. Dopo questa breve interruzione, è probabile che a partire da Lunedì 4 Settembre le temperature torneranno ad aumentare leggermente, superando nuovamente le medie stagionali.

In conclusione, la Calabria si sta preparando a un repentino cambiamento climatico, con temperature in calo, piogge intense e venti forti in arrivo. Gli abitanti della regione sono invitati a prendere le necessarie precauzioni per affrontare questa imminente burrasca, che, nonostante il suo impatto, non segna la fine dell’estate, ma piuttosto un breve intervallo di clima più fresco e instabile.