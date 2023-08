I ragazzi hanno dimostrato un notevole impegno civico ripulendo la Pineta locale e ripristinando i tavoli danneggiati alla fine dell’estate, offrendo un ispiratore esempio di iniziativa cittadina per il miglioramento del proprio ambiente.

In un atto di impegno civico e amore per l’ambiente, due giovani di Cirò Marina, Antonio Notaro e Fabrizio Parisi, hanno dimostrato quanto possa fare la determinazione e l’entusiasmo dei cittadini nel preservare e migliorare i luoghi che amano. Alla fine di questa estate, hanno dato prova di un gesto lodevole ripulendo l’area della Pineta e ripristinando i tavoli danneggiati, offrendo così un esempio ispiratore per la comunità locale.

La Pineta di Cirò Marina è da sempre un luogo di incontro e relax per i residenti e i visitatori della città. Tuttavia, nonostante la bellezza naturale dell’area, spesso è stata vittima dell’abbandono e dell’inciviltà, con rifiuti sparsi e tavoli danneggiati da atti di vandalismo. Questa situazione ha spinto Antonio Notaro e Fabrizio Parisi a intervenire e fare la loro parte per migliorare la situazione.







Armati di sacchi dell’immondizia e guanti, i due ragazzi hanno dedicato il loro tempo libero a ripulire l’area, raccogliendo i rifiuti abbandonati da visitatori negligenti. Ma il loro impegno non si è fermato qui. Hanno anche deciso di affrontare il problema alla radice riparando e sistemando i tavoli danneggiati, creando così uno spazio più accogliente per chiunque voglia godere della bellezza della Pineta.

Le azioni di Antonio Notaro e Fabrizio Parisi non solo hanno avuto un impatto tangibile sull’aspetto dell’area, ma hanno anche servito da esempio di come un impegno individuale possa ispirare l’intera comunità. La loro dedizione nell’occuparsi dei problemi locali è un richiamo a tutti i cittadini a prendere in considerazione il proprio ambiente e a contribuire alla sua preservazione.