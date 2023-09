Grande soddisfazione all’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone, diretto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Annamaria Maltese, per gli ottimi risultati raggiunti nel Piano settennale Erasmus+, volti a promuovere processi di insegnamento/apprendimento innovativi e favorire la transizione digitale e ecologica dell’istituto in un’ottica inclusiva, imparando da diversi sistemi educativi europei, nello specifico quello finlandese e estone, eccellenze in Europa e nel mondo.

Infatti, una delegazione di 4 partecipanti appartenenti a diversi profili professionali (Ambasciatrice Erasmus+/Referente del progetto Prof.ssa Ornella Pegoraro, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Avv. Marianna Valerio, docente di Matematica e Fisica Prof.ssa Daniela Strangis, Tecnico di Laboratorio Olivo Antonio ) ha partecipato dal 23 al 29 Luglio 2023 al corso di benchmarking denominato “Education in Finland and/or Estonia – Original Best Practices Benchmarking course”, organizzato dall’Ente di formazione finlandese altamente qualificato “Euneos Oy” di Helsinki .

Al corso hanno preso parte 25 partecipanti europei provenienti da diversi Paesi Europei: Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Germania, Polonia con in i quali sono state intraprese attività di networking con scambio di buone pratiche.

La prima parte del corso, diretta da Ms Tuovi Ronkainen , si è svolta dal 23 al 26 Luglio a Kirkkonumni-Helsinki e ha incluso visite di studio a due scuole:

–JOKIRINNE KINDERGARTEN, Kirkonummi, moderna struttura scolastica, dove è stato presentato ai partecipanti il sistema scolastico finlandese, considerato tra i migliori al mondo, come evidenziato da diversi studi internazionali.

Ma che cosa contraddistingue il modello educativo finlandese?

Certamente la creazione di moderni e innovativi ambienti di apprendimento, aule confortevoli e insonorizzate, in cui gli spazi e gli arredi giocano un ruolo fondamentale per la motivazione il benessere psico-fisico sia di docenti che di studenti. Inoltre un adeguato finanziamento pubblico, equità e inclusione, counseling pedagogico , approccio multidisciplinare e creatività, piani di studio personalizzati, salute, sicurezza, uso di app di intelligenza artificiale nel processo di insegnamento/apprendimento, partnership con rilevanti stakeholders, gratuità per studenti, risultano strategie vincenti per raggiungere risultati eccellenti. Anche le università interagiscono con la società, in base ai bisogni del mercato del lavoro, e offrono un’istruzione basata sulla ricerca.

Non da ultimo, i docenti, i quali devono essere in possesso di una formazione specifica, sono stimati professionisti, con una retribuzione molto più alta rispetto alla media europea, che godono di grande considerazione nella sfera culturale e sociale in Finlandia.

–GESTERBY PRIMARY SCHOOL, Kirkonummi dove i partecipanti hanno svolto attività laboratoriali “DIVENTA UNO STUDENTE”sia artigianali che digitali da caricare nella piattaforma SEPPO, svolgendo loro stessi hanno svolto il ruolo degli studenti, sperimentando come le abilità e le competenze sono implementate nel curricolo finlandese.

Successivamente il gruppo visitato la biblioteca FYYRI di Kirkonummi, al fine di comprendere come le biblioteche supportino gli studenti e abitanti di tutte le età.

L’ultimo giorno di formazione in Finlandia è stato dedicato alla sostenibilità ambientale, prevedendo la visita della piccola ISOLA DI HARAKKA, abitata molti esemplari di uccelli nidificanti, piante e farfalle rare, dove i partecipanti hanno seguito un percorso natura con codici QR e svolto un workshop sui megatrend relativi a un futuro sostenibile e cambiamenti climatici nell’auditorium della natura.

I partecipanti la hanno anche svolto una visita guidata a piedi della città di HELSINKI nonché una visita culturale a PORVOO, una delle più antiche e pittoresche città della Finlandia e all’ISOLA DI SUOMENLINNA, fortezza marina edificata su un arcipelago di sei isole.

Successivamente il gruppo si è trasferito in traghetto (nel rispetto della sostenibilità ambientale) in Estonia, piccolo Paese europeo di 45 227 km², con una popolazione di 1.3 milioni di abitanti, ma che, oltre che essere tra i più digitalizzati al mondo, può anche vantare uno dei sistemi educativi più forti nell’area UE e OCSE.

Infatti, secondo le statistiche OCSE PISA 2018, gli studenti estoni sono i primi in Europa e quarti al mondo dopo B-S-J-Z (area di Bejing, Shangai, Jiangan, Zhejiang- Cina), Singapore, Macao (Cina), Hong Kong (Cina) in Matematica, Scienze, Lettura.

Le attività formative estoni , dirette da Mr Mart Leanpere(docente universitario di Matematica e informatica) si sono svolte presso l’Università di Tallinn , prevedendo inizialmente la presentazione sul sistema educativo in Estonia, caratterizzato da scuole autonome con ambienti scolastici innovativi e interattivi, istruzione inclusiva, diritto dei Dirigenti Scolastici di organizzare la vita scolastica(curricolo, budget, curricolo, budget, stipendio dei docenti e possibilità del loro rientro dopo la pensione, addirittura fino a età avanzata).

Si sono poi svolti 2 workshop sull’educazione STEAM e outdoor m-learning , presso, a cura di Ms Kadri Mettis, coordinatore di ricerca.

Non sono mancate visite di studio dio presso la moderna Rural Kuusalu school, caratterizzata da ambienti moderni, Kiiu kindergarten e Kolga School.

Il corso si è concluso con grandissima soddisfazione di tutti i rappresentanti europei con sessioni di valutazione e feedback, consegna degli attestati di frequenza e visita di gruppo a piedi di Tallinn , fiabesca capitale dell’Estonia, la cui città vecchia è un affascinante miscuglio di strade medievali e guglie.







Al rientro, iI partecipanti hanno anche conseguito il certificato EUROPASS MOBILITA, rilasciato dall’I.I.S. “Pertini-Santoni”,per convalidare le conoscenze e le competenze acquisite dai 4 partecipanti e rendere più visibili i risultati della mobilità, aumentandola sua trasparenza.

Cosa dire…. la Dirigente dott.ssa Annamaria Maltese e tutta la delegazione dell’I.I.S. “Pertini-Santoni” esprimono massima soddisfazione per l’alta qualità del corso di formazione e la straordinaria esperienza europea, resa possibile grazie al cofinanziamento del Programma Erasmus+ dell’Unione Europea. La mobilità in Nord Europa ha rafforzato le competenze linguistiche, interculturali e professionali dei partecipanti, con scambio di best practices con i loro colleghi europei, nonché la posizione del nostro Istituto nel network delle istituzioni europee accreditate

Prof.ssa Ornella Pegoraro

Referente Erasmus+

Ambasciatrice Erasmus+ Scuola/Adulti Calabria