Annuncia il potenziamento del servizio Scuolabus per il nuovo anno scolastico 2023/2024, nonostante le sfide organizzative dovute all’alto numero di pre-iscrizioni.

Il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha condiviso importanti aggiornamenti riguardo al servizio di trasporto scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Casopero” per l’anno scolastico 2023-2024.

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, previsto per il 11 settembre, il Sindaco Ferrari ha garantito un servizio di trasporto scolastico migliorato, con l’introduzione di due Scuolabus per coprire il territorio comunale. L’obiettivo principale è garantire il servizio anche nelle zone periferiche del comune.

Tuttavia, il Sindaco ha notato un elevato numero di pre-iscrizioni, superiore alla disponibilità di posti sui due Scuolabus. Pertanto, è stata fissata la scadenza del 22 settembre per perfezionare le iscrizioni tramite l’apposita “App Donacod” con il relativo pagamento online. Questo periodo consentirà di verificare il numero effettivo di utilizzatori e di organizzare al meglio il servizio, compresa la possibilità di istituire fermate rionali.







Il servizio di trasporto scolastico partirà con una “DOPPIA CORSA” a partire dalle ore 7:20, ma il Sindaco ha avvisato che nei primi giorni potrebbero verificarsi ritardi, soprattutto per coloro che usufruiranno della seconda corsa in uscita. Tuttavia, l’Amministrazione comunale sta lavorando per ottimizzare il servizio, inclusa l’introduzione di uno Scuolabus con 43 posti in sostituzione di quello attuale da 18 posti.

Il Sindaco ha anche sottolineato l’impegno continuo dell’Amministrazione nel monitorare l’andamento del servizio e di rispondere alle esigenze delle famiglie. In caso di necessità, potrebbe essere redatta una graduatoria di merito come precedentemente annunciato.

Infine, il Sindaco Sergio Ferrari ha colto l’occasione per ringraziare la Dirigente, il personale scolastico, le famiglie e gli studenti per la comprensione e la disponibilità dimostrate durante la rilocazione delle aule. Questa riorganizzazione è finalizzata a consegnare alla comunità una scuola nuova, efficiente, all’avanguardia e tecnologicamente innovativa.

Con queste iniziative, il Comune di Cirò Marina si impegna a offrire un servizio di trasporto scolastico affidabile e di qualità per gli studenti del territorio, contribuendo al miglioramento dell’esperienza educativa per le giovani generazioni.