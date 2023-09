ADVERTISEMENT

Al termine della stagione estiva, caratterizzata, come ogni anno, da numerosi eventi incendiari, continua incessante l’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, finalizzata a contenere il fenomeno. Infatti, nei giorni scorsi, a Strongoli, i militari dell’Arma, impegnati in un servizio perlustrativo, hanno sorpreso un uomo, con diversi precedenti penali, che, per ripulire la strada, aveva appiccato un incendio ad alcune sterpaglie: le fiamme, alimentate dal vento, si sono però estese su una superficie di oltre un chilometro, venendo domate solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Cirò Marina, e scongiurando così ogni potenziale rischio. L’Arma dei Carabinieri, particolarmente attenta al monitoraggio del fenomeno degli incendi boschivi, anche quelli di natura colposa, ha ormai da tempo aderito ad un protocollo di intesa, siglato in ambito regionale, che vede coinvolti, oltre ai militari dell’Arma, anche con la propria articolazione forestale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, lavorando in sinergia per arginare il grave fenomeno.