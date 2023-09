Suor Giuseppina, la Madre Superiora di Cirò Marina, è scomparsa a 77 anni dopo anni dedicati al servizio e alla promozione della comunità locale. La sua eredità di amore e dedizione continua a ispirare la città.

Nel cuore di Cirò Marina, la comunità ha recentemente condiviso un momento di profonda tristezza con la scomparsa della Madre Superiora, Suor Anna Giuseppina, all’età di 77 anni. Questa figura carismatica ha trascorso quasi due decenni a servire la comunità come guida delle Figlie di Sant’Anna presso l’Asilo Siciliani, dedicando la sua vita al servizio degli altri e al benessere della città.

Dall’inizio del suo incarico come Superiore, Suor Giuseppina ha dimostrato un impegno instancabile per il prossimo, promuovendo una serie di progetti sociali che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della comunità di Cirò Marina. La sua dedizione e passione per il servizio si sono tradotte in numerose iniziative, tra cui la creazione della Casa Famiglia “Madre Rosa Gattorno” e l’istituzione di un centro estivo per disabili, sempre nell’ambito di Cirò Marina.

Suor Giuseppina è stata una vera pioniera nella promozione di valori cristiani e di solidarietà all’interno della comunità locale. Ha contribuito in modo significativo alla nascita del Gruppo della “Speranza” e all’azione cattolica presso la Parrocchia di San Cataldo, creando spazi dove le persone potevano riunirsi, riflettere e agire per il bene comune.







Le sue parole gentili e il suo esempio di vita hanno ispirato e influenzato molti residenti, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta. Il suo impegno e la sua dedizione hanno plasmato una comunità più amorevole e solidale, ricordandoci l’importanza di mettere gli altri al primo posto nelle nostre vite.

In memoria di Suor Giuseppina, ieri è stata celebrata una Santa Messa presso la Parrocchia di San Cataldo, un momento di riflessione e preghiera per onorare una vita dedicata all’amore e alla comunità.

La Fondazione L. & D. Siciliani E.T.S. si unisce alla comunità di Cirò Marina nel condividere il dolore per questa perdita e nell’esprimere gratitudine per la vita straordinaria di Suor Anna Giuseppina. La sua eredità di amore, dedizione e servizio continuerà a ispirare e influenzare le generazioni future, rendendo Cirò Marina un luogo migliore.



VIDEO SANTA MESSA

https://www.facebook.com/luigidomenico.siciliani/videos/867609194787117/