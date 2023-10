“Enel per la scuola” è il percorso di orientamento per la formazione specialistica del comparto elettrico finalizzata all’occupazione nelle imprese dell’indotto di Enel, svoltasi nei giorni scorsi presso l’IPSIA A, M. Barlacchi di Crotone voluto fortemente dalla dirigente Scolastica Professoressa Serafina Rita Anania. Gli alunni del quinto Manutenzione hanno incontrato esperti del settore, partner aziendali dell’Enel e docenti tutor. “Questa è una giornata importante per la scuola e per gli alunni- ha detto la Dirigente Anania– grazie a questo progetto dell’Enel e alle imprese partner anno scorso, 18 alunni appena diplomati sono entrati a far parte del mondo del lavoro, per questo ringrazio Francesco Grillo Enel Procurement Italia e l’ingegnere Giancarlo Giaquinta referente PCTO dell’IPSIA”. Solo attraverso lo studio e l’amore per la professione, -prosegue la Dirigente Scolastica- si può migliorare, ma occorre studiare, la nostra è una scuola di frontiera, i ragazzi dal primo anno vengono seguiti fino ad arrivare professionisti del domani, oggi avete in mano il vostro futuro; Spero che anche quest’anno ha concluso la Dirigente- possano tanti altri diplomandi trovare lavoro in questo settore”. “Il titolo di tecnico di manutenzione e assistenza, è una figura trasversale molto richiesta nel mercato del lavoro”- ha esordito l’ingegnere Giancarlo Giaquinta referente PCTO dell’IPSIA- noi prosegue Giaquinta- possiamo progettare figure collocabili nelle imprese del territorio, il nostro obiettivo primario è quello di trattenere queste figure nel territorio. L‘esperienza Enel ci ha dato un format strutturato e organico attenzionato sul territorio, lavorando con una mansione certificata, una figura questa che stiamo formando, che deve essere saccheggiata dal mondo di lavoro, una scuola la nostra ha concluso l’esperto- che colloca i suoi alunni direttamente sul mondo del lavoro. “Si tratta di un Progetto Energia per la scuola che offre competenze e formazione per indirizzare direttamente i ragazzi al mondo del lavoro”- ha detto Francesco Grillo Enel Procurement Italia, nel ringraziare la Dirigente Anania per l’ospitalità, le imprese partner, docenti e alunni intervenuti all’incontro. Il nostro- prosegue Grillo-“ è un settore che non vive crisi un settore che cresce verso il green che ci porterà nel futuro ad abbandonare i combustibili fossili. Ci sarà sempre bisogno di ragazzi come voi con la vostra preparazione, -prosegue il dirigente Grillo- noi vi formeremo dal punto di vista della sicurezza, vi aiutiamo a trovare lavoro di qualità attenti alla sicurezza e alla professionalità, un percorso di operatori tecnici di alta professionalità rivolta agli alunni delle classi terminali del settore Manutenzione e Assistenza Tecnica e appena darete la vostra disponibilità- conclude- partiremo con i corsi di formazione di 80 ore on line e 40 ore in presenza sul campo di addestramento in totale sicurezza”. “Si tratta di un progetto di formazione per la scuola, dove l’impresa è al centro– ha detto l’architetto Fabio Marino dell’Istituto di Formazione CM Servizi dove i ragazzi faranno il corso con le varie simulazioni ed un programma dell’Enel per l’inserimento professionale dei giovani nel settore energetico, che presenta un percorso strutturato da 4 profili, suddiviso in qualifica di base e di alta professionalità con tanto di simulazioni reali, presso i nostri campi di addestramento oltre ad un corso sulla sicurezza obbligatorio”. “Con spirito di collaborazione noi entriamo nelle scuole per formare i ragazzi e dare loro una grande opportunità di lavoro in tutta sicurezza”- ha detto Saverio Altimari Impresa Elettrosud s.r.l. . E ancora- sono 40 anni che lavoriamo con l’Enel. è importante trovare ragazzi preparati, consapevoli di affrontare il mondo del lavoro subito dopo il diploma”. “Avete una grande opportunità di lavoro, da spendere nel settore elettrico e di energia alternativa – ha detto Mauro Tommaso di Trecolli Tecnoservizi s.r.l.”.







