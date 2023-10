La situazione dei Lavori Pubblici a Cirò Marina è stata oggetto di aspre critiche da parte di Nicodemo Bastone, Vicesegretario del Partito Democratico e Responsabile Lavori Pubblici del medesimo partito, che ha sollevato alcune domande fondamentali sulla gestione attuale dell’amministrazione comunale.

Il 31 luglio, l’assessore ai Lavori Pubblici ha annunciato le sue dimissioni, e da quella data in poi, il Sindaco ha preso su di sé le deleghe assessorili, una mossa che ha suscitato interrogativi, dati gli oneri crescenti che graveranno sulle spalle del Sindaco, specialmente considerando che egli è anche il Presidente di Provincia. Bastone mette in evidenza che in una cittadina come Cirò Marina, con necessità pressanti e in crescita continua, il ruolo di un Sindaco richiederebbe praticamente un impegno 24/7, mentre l’assessorato ai Lavori Pubblici necessiterebbe di un “Assessore H25” per far fronte alle sfide.

Una delle preoccupazioni principali di Bastone riguarda la conoscenza del Sindaco/Assessore riguardo ai lavori pubblici attualmente in corso nella cittadina. Opere strategiche, come la costruzione e ristrutturazione di scuole, sono state avviate ma poi improvvisamente bloccate per motivi non ancora chiari. La situazione è così critica che i bambini delle scuole primarie sono stati spostati in una struttura dichiarata inagibile a causa di una faglia sottostante. Questo spostamento temporaneo potrebbe persino prolungarsi per l’intero anno scolastico, causando disagi significativi a genitori, insegnanti e personale scolastico, costretti a lavorare in una struttura inadeguata.

Bastone sottolinea anche che la gestione grossolana di vari progetti ha portato a demolizioni e ricostruzioni costose a carico dell’ente pubblico. Inoltre, le necessarie opere di manutenzione su strade e marciapiedi sono state trascurate, con conseguenze dirette sulla sicurezza pubblica. L’illuminazione pubblica è spesso inadeguata e persino pericolosa in alcune aree. Il verde pubblico è in rapida decadenza, e molti altri interventi essenziali sono stati trascurati negli ultimi tre anni.







Nicodemo Bastone solleva una domanda fondamentale: non sarebbe giunto il momento di affidare le deleghe di un settore così fondamentale e strategico ad una persona competente e appassionata, pronta a dedicarsi anima e corpo alla costruzione del futuro di Cirò Marina? Egli sottolinea che questa critica non è rivolta all’ex-assessore, ma piuttosto all’urgente necessità di un cambiamento nella gestione dei Lavori Pubblici in una comunità che merita un servizio di qualità e una visione chiara per il proprio sviluppo.

In conclusione, Nicodemo Bastone ha posto delle domande importanti che richiedono una risposta da parte dell’amministrazione comunale. La qualità della gestione dei Lavori Pubblici ha un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini e sul futuro di Cirò Marina, e è imperativo che vengano prese misure per affrontare le sfide attuali e future in modo efficace ed efficiente.