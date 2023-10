Share on Twitter

8 Ottobre 2023

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono (36’st Bove), Gigliotti, Giron; Petriccione (36’st Giannotti), Felippe (15’st D’Errico); Tribuzzi, Vitale (23’st Vinicius), D’Ursi; Gomez (15’st Tumminello). A disp. : D’Alterio, Lucano, Papini, Spaltro, Crialese, Rojas, Pannitteri, Vuthaj, Cantisani, Bruzzaniti. All. Zauli

PICERNO: Merelli; Pagliai (12’st Ceccarelli), Garcia, Allegretto (1’st Gilli), Guerra; De Ciancio, Gallo; Vitali (1’st De Cristofaro), Esposito E. (24’st Maiorino), Graziani (35’st Diop); Murano. A disp. : Summa, A. Esposito, Ciko, Pitarresi, Biasiol, Savarese, Santarcangelo. All. Longo







Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Reti: 4’pt Murano (P), 25’pt Gigliotti (C), 44’pt Gomez (C)

Ammoniti: Pagliai (P), Esposito E. (P), Tribuzzi (C)

Spettatori: 3.976