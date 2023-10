Share on Twitter

Dal 20 al 31 ottobre 2022, la città di Crotone ha reso omaggio al Giudice Rosario Livatino attraverso una straordinaria mostra, organizzata con cura dalla Libera Associazione Forense, dal Centro Studi Rosario Livatino e dal Centro Culturale Il Sentiero. Questo evento è stato reso possibile grazie all’impegno dei curatori Guido Facciolo, Matteo Filippi, Roberta Masotto, Salvatore Taormina, Carlo Torti, Carlo Tremolada, e Paolo Tosoni.

La mostra aveva un nobile scopo: condividere la straordinaria vita e la carriera del Giudice Rosario Livatino con il grande pubblico. Magistrato siciliano, Livatino ha dedicato la sua carriera all’agrigentino, unendo il suo nome alla lotta contro la mafia. Tragicamente, fu assassinato dalla mafia nel 1990, e la sua beatificazione avvenuta il 9 maggio 2021 ha sottolineato il suo straordinario impegno per la giustizia e la verità.

La mostra sul Beato Rosario Livatino è stata suddivisa in cinque sezioni, ognuna delle quali ha offerto una visione dettagliata della sua vita e del suo lavoro.

Sezione 1: L’Agguato e l’Uccisione

La mostra è stata introdotta da una poesia del poeta Davide Rondoni, che ha toccato il cuore del pubblico con l’evocazione dell’agguato e dell’uccisione del Giudice Livatino. Questa sezione ha anche incluso citazioni significative tratte dai discorsi di Livatino. È stato un tributo emozionante per un eroe della giustizia.

Sezione 2: La Formazione e il Contesto di Vita

La seconda sezione ha esaminato la formazione personale del Giudice Livatino e il contesto sociale e umano in cui è cresciuto e ha vissuto. La sua biografia è stata presentata dettagliatamente, con un focus particolare sull’importanza dell’educazione familiare, dell’adesione all’Azione Cattolica e dell’impegno nella parrocchia. Inoltre, è stato evidenziato il contesto storico, con particolare attenzione alla presenza della mafia e alla profonda religiosità di Livatino. Questa sezione ha anche incluso un video in cui parenti e amici hanno condiviso i loro ricordi personali di Rosario Livatino.

Sezione 3: La Carriera di Giudice

La terza sezione è stata dedicata alla carriera di giudice di Livatino. Tramite pannelli, immagini e un video, è stata data enfasi alla sua concezione del magistrato come operatore di giustizia. È stato spiegato il contesto storico-criminale in cui ha operato e il contesto normativo dell’epoca. Nonostante la mancanza di strumenti adeguati per combattere la mafia, Livatino ha impiegato la sua intelligenza, passione, impegno e rigorosa professionalità nella ricerca della verità e della giustizia. Questo ha attirato l’attenzione della mafia, che ha deciso di eliminarlo.

Sezione 4: Martirio e Beatificazione







La quarta sezione ha affrontato il martirio e la beatificazione di Livatino. È stata raccontata la storia di Piero Ivano Nava, una figura chiave nei processi per l’omicidio del giudice, e le motivazioni che hanno spinto la mafia ad eliminarlo. Sono state descritte anche le fasi del processo canonico che ha portato alla sua beatificazione. Questa sezione ha incluso un video con i ricordi dei protagonisti dell’epoca.

Sezione 5: L’Eredità di Livatino

Nella quinta e ultima sezione, è stata evidenziata l’eredità lasciata da Livatino. Dall’importante ruolo della Chiesa nella lotta contro la mafia a testimonianze di persone che lo hanno conosciuto, questa sezione ha mostrato come il suo spirito e il suo impegno abbiano ispirato molte persone. È stata anche esposta una teca contenente la camicia insanguinata che indossava il giorno del martirio, la reliquia più importante del giudice, gentilmente concessa dalla Diocesi di Agrigento.

Proposta per le Scuole

Un importante elemento della mostra è stata la proposta di visite didattiche per le giovani generazioni. Questo coinvolgeva un gruppo di studenti scelti in ogni istituto, formati appositamente per guidare i loro compagni durante la visita. Questa iniziativa ha permesso ai giovani di avvicinarsi alla storia del Giudice Rosario Livatino e di comprendere l’importanza della giustizia, dell’integrità e del coraggio.

In conclusione, la mostra a Crotone ha offerto un toccante tributo a un eroe della giustizia, il Giudice Rosario Livatino. La sua vita e il suo sacrificio sono stati celebrati attraverso immagini, testimonianze e documenti che hanno ispirato il pubblico a riflettere sul valore della giustizia, dell’onestà e della fede. La sua eredità continua a vivere attraverso coloro che sono stati influenzati dalla sua straordinaria vita.