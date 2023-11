Sconfitta per 3-1 contro la capolista Diper Jolly

“Nonostante il risultato negativo, ce la siamo giocata”. Queste le prime parole dell’opposto della Punta Alice Angelica Sculco nel dopogara di Cinquefrondi. Ed aggiunge: “la partita è stata davvero bella e combattuta. Siamo già cariche per la prossima”.

La Punta Alice torna, dunque, da Cinquefrondi con una sconfitta che in un certo senso non compromette il percorso e gli obiettivi del duo Fuscaldo-Ferrrari dato che la squadra di casa è la capolistaindiscussa del girone, avendo raccolto, prima di questo match tre vittorie su altrettante gare.







La compagine ciromarinese arriva nella Piana di Gioia Tauro forte della vittoria conquistata la settimana precedente a Siderno. Parte poco bene perdendo quasi nettamente il primo set con il parziale di 25/11. La partita, come da pronostico, sembra già essere in salita per il sestetto biancoblu che, invece, ha una reazione d’orgoglio e con un secondo set da vera squadra riesce a battere con una prestazione più che convincente la squadra di casa col parziale di 21/25. Vittoria importantissima sia per il proseguo del match sia perchè dopo quattro giornate il Diper Jolly Cinquefrondi perde il suo primo set.

Ma la differenza tra le due squadre riprende il suo percorso nei due set successivi dove il Cinquefrondi chiude la pratica con i parziali di 25/10 e 25/15. Risultati che fanno pensare in un netto dominio delle reggine ma Sculco e compagne sono rimaste comunque in gara fino alla fine arrendendosi alla superiorità delle più esperte padroni di casa.

Sconfitta, dunque, agrodolce per le ragazze del coach Fuscaldo che vuole ripartire dal secondo set, quello del parziale pareggio, giocato con la giusta determinazione contro un avversario forte. Set (e gara in generale) che ha evidenziato tanti segni “più” e qualche segno “meno”, normali a questo punto della stagione. Particolari che Fuscaldo e Ferrari stanno curando allenamento dopo allenamento assieme all’esperienza del preparatore atletico Michele Schiavo. Con la stessa intensità lo staff tecnico ha iniziato la preparazione con il settore giovanile (in grande crescita) in vista anche dell’inizio dei rispettivi campionati di categoria.

Il prossimo avversario della Punta Alice sarà la Costa Viola, allenata dal coach Marsico, distante solo tre lunghezze. La squadra dello Stretto arriva al match dalla netta vittoria per 3 set a 0 contro la Rodinò Siderno. Nessuna delle due compagini vuole perdere punti per poter restare agganciata al treno per i playoff.