Nel pomeriggio del 28 ottobre us., i militari della Stazione Carabinieri di Caccuri, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel Comune di Caccuri, deferivano in stato di libertà due persone del posto, un 60enne e un 57enne, per abusivismo edilizio.

I militari, nel corso di un controllo nella frazione Santa Rania sito nel Comune di Caccuri (KR) ponevano sotto sequestro due edifici abusivi, di proprietà dei due soggetti deferiti in stato di libertà per il reato di abusivismo edilizio. I militari accertavano che i due edifici, nonché il movimento terra per la loro costruzione, sono stati realizzati senza alcuna autorizzazione.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno posto sotto sequestro preventivo i due edifici abusivi.







Continuano quindi i controlli dell’Arma dei Carabinieri finalizzati al contrasto ed alla prevenzione di reati ambientali, del deturpamento naturale e tutte le forme di inquinamento ambientale, nonché all’individuazione di allacci abusivi alle reti pubbliche, tra le quali quelle fognarie.