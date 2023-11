Il sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha annunciato oggi l’inizio dei lavori per la demolizione necessaria alla costruzione del tanto atteso Commissariato di Polizia nella città. Questa giornata è destinata a entrare nella storia di Cirò Marina, rappresentando un passo significativo verso il potenziamento delle infrastrutture di sicurezza nel territorio.

Il sindaco Ferrari con entusiasmo ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la comunità locale. “Oggi è un giorno di grande rilevanza per Cirò Marina, un giorno storico in cui iniziamo la realizzazione del nuovo Commissariato di Polizia. Questa struttura non solo rafforzerà la presenza delle forze dell’ordine nel nostro territorio, ma contribuirà anche a migliorare complessivamente la sicurezza e la qualità della vita dei nostri cittadini.”