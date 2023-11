Approvato in consiglio all’unanimità la Ratifica sull’Accordo di Programma sottoscritto con la Regione Calabria, diretto allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche ed al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni di: Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa, ai sensi dell’art. 20 della L. R. 13/2005, per l’annualità di bilancio dal 2020 al 2024. “Finalmente ha detto il sindaco Mario Sculco- siamo arrivati all’accordo di programma sui Royalty le cui percentuali sono rimasti invariati rispetto all’accordo di programma di tre anni fa, stiamo sollecitando da circa otto mesi, ora ci dovrebbero pagare le quote dovute dal 2021 in poi, speriamo arrivano prima di Natale per dare un pò di ossigeno alle casse comunali- ha concluso il primo cittadino”. Approvato invece dalla sola maggioranza la Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 05/11/2023 adottata ai sensi dell ‘art. 175, comma 4, D.lgs. n. 267/2000. “E’ stata approvata la ratifica di variazione di bilancio per euro 72.005,18 a pareggio, con parere favorevole del revisore, ha detto Natalino Figoli dell’ufficio finanziario- di cui 5.384,64 contributi ai comuni destinati agli alunni con disabilità; 24.338.38 fondo nazionale per le rievocazioni storiche; contributo segretari comunali, trasferimenti correnti consigli dei Ministri; 3.478,74 contributo trasporto scolastico utenti disabili; 15.336,08 contributo art. 1 FSC Comma A 449 Asilo nido; 3.452,00 Alienazione beni immobili-terreni; 3.452,00 interventi su beni comunali proventi bucalossi e cimitero”. Per quanto riguarda il bando sui fondi nazionali per le rievocazioni storiche- di circa 24 mila euro, ha detto il primo cittadino– siamo arrivati tra i primi dieci su 550, ed è un orgoglio per l’amministrazione che rappresento, la rendicontazione deliberata permetterà di avere questi fondi ogni anno. A questi saranno aggiunti i fondi per i giochi atletici all’aperto che abbiamo inseriti nel parco in zona Madonna Pompei, anche questo è un finanziamento ottenuto dalla mia amministrazione- ha ribadito il sindaco Sculco. Inoltre nel corso del consiglio è stato deliberato all’unanimità l’alienazione di terreno comunale in località Santopolicchio del Sig. Francesco Zampino, domanda fatta nel 2018; Sono anni che questi problemi vengono rimandati prosegue il sindaco Sculco- , stiamo cercando di mettere in dirittura d’arrivo tutte le richieste fatte dai cittadini. Anche all’unanimità è passato l’ultimo punto all’odg con la ratifica dell’approvazione del Piano di Azione per I ‘Energia Sostenibile P.A.E.S. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 25/10/2023. Si tratta dell’efficientamento energetico dei comuni che la regione ha voluto che fosse ratificato in consiglio, così ha concluso il sindaco- si otterrà il miglioramento dell’efficientamento energetico e la riduzione della Co2 .







