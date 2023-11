Una tragedia si è consumata nella serata di oggi a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, quando un treno regionale e un camion sono entrati in collisione, causando la morte immediata della capotreno e del conducente del camion. L’incidente, avvenuto in località “Thurio”, ha lasciato la comunità locale sotto shock e ha richiamato l’intervento tempestivo di carabinieri e vigili del fuoco.







ADVERTISEMENT

La vittima femminile, identificata come la capotreno del treno regionale che collega Sibari con Corigliano Rossano, è stata dichiarata morta sul colpo insieme al conducente del camion coinvolto nello scontro. Entrambi i mezzi, immediatamente dopo l’impatto, sono andati in fiamme, provocando una reazione a catena che ha generato un’esplosione udibile anche dai residenti circostanti. Le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco sono giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, cercando di domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Fortunatamente, nessuno dei dieci passeggeri a bordo del treno ha riportato ferite, poiché i vagoni non hanno subito danni rilevanti durante l’incidente.

Maria Pansini, 61 anni, residente a Catanzaro Lido, è stata identificata come la capotreno del regionale 5677 Sibari – Catanzaro Lido coinvolto nell’incidente ferroviario a Corigliano Rossano. La tragica collisione con un mezzo pesante guidato da Hannaoui Said, 24 anni, originario del Marocco e residente a San Valentino Torio, ha causato la morte immediata di entrambi. Maria Pansini, veterana di lungo corso in Trenitalia, lascia una figlia. La comunità locale è sotto shock, e le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per determinare la dinamica precisa dell’incidente.