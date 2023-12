Share on Twitter

Avevano forzato le portiere di un SUV con dei coltelli e si trovavano all’interno dell’abitacolo, pronti ad impossessarsene definitivamente: questo il contesto in cui, nella notte di venerdì, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina sono intervenuti rapidamente, dopo che un cittadino virtuoso, accortosi di quanto stesse accadendo, ha allertato il 112. Per i due giovani, 26 e 22 anni, di origini nordafricane, sono scattate le manette, e si sono aperte del porte del carcere di Crotone in attesa della convalida dell’arresto.

L’attenzione dei Carabinieri nella provincia di Crotone per questo tipo di reati, quelli contro il patrimonio, è massima, sia dal punto di vista preventivo che repressivo, aspetti, questi, curati anche con la predisposizione di particolari servizi finalizzati in maniera specifica a contrastare il fenomeno.