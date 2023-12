Share on Twitter

Melissa, un pittoresco comune situato nella provincia di Crotone, ha ricevuto un importante riconoscimento: la Bandiera Lilla. Dal 1 dicembre 2023, diventa il secondo comune in Calabria e il primo nella provincia a fregiarsi di questo vessillo, simbolo di impegno verso l’accessibilità e l’inclusione.

Il conferimento della Bandiera Lilla rappresenta un nuovo inizio per Melissa, sottolineando l’importanza di rendere lo spazio pubblico accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dalle abilità. La Bandiera Lilla non è solo un simbolo, ma un impegno tangibile a eliminare le barriere architettoniche e a semplificare la vita di ogni individuo all’interno della comunità.

Il Consigliere Comunale delegato alla Bandiera Lilla, Giuseppina Balestrieri, e il Sindaco Raffaele Falbo sono i portavoce entusiasti di questo nuovo traguardo. Il loro impegno e la collaborazione con associazioni e realtà locali hanno reso possibile questo risultato significativo. La Bandiera Lilla non è solo merito del Comune, ma è il frutto di una sinergia tra istituzioni e comunità.

In un commento, Giuseppina Balestrieri ha dichiarato: “Ottenere la Bandiera Lilla è un riconoscimento del nostro impegno verso l’accessibilità e l’inclusione. Non è solo un titolo, ma un impegno continuo a migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini di Melissa.”

Il Sindaco Raffaele Falbo ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento nella prospettiva di costruire una comunità più accogliente e integrata. “La Bandiera Lilla è un simbolo di un impegno comune per rendere Melissa un luogo in cui ogni individuo, indipendentemente dalle sue capacità, possa vivere pienamente e partecipare attivamente alla vita della comunità.”







Oltre ad evidenziare il progresso dell’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, la Bandiera Lilla pone l’accento sull’attenzione verso i più deboli, dimostrando la sensibilità del Comune di Melissa nei confronti di tutte le fasce della popolazione.

La comunità melissese condivide la gioia di questo prestigioso riconoscimento, guardando con ottimismo al futuro. La Bandiera Lilla è un segno tangibile del costante impegno verso un ambiente più inclusivo, dove ogni individuo è valorizzato e ha accesso a tutte le opportunità offerte dalla comunità.

In conclusione, il Comune di Melissa guarda avanti con determinazione, consapevole che la Bandiera Lilla non è solo un simbolo appeso all’asta, ma un impegno profondo a costruire un ambiente migliore e più inclusivo per tutti i suoi cittadini.