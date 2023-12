Pareggio esterno per il Real Krimisa che ad Amantea su un campo ostico e, come ormai in gran parte delle partite, con tante assenze chiudono il match sul 6-6.

Matador dell’incontro sicuramente Ceravolo che al rientro dopo una lunga assenza segna 6 reti e la palma di migliore in campo,

la partita inizia subito ad alti ritmi, infatti già al terzo minuto l’Amantea si porta in vantaggio, con un bel diagonale Gagliardi punisce Surace (all’occorrenza improvvisatosi portiere per le assenze contemporanee di tutti e 4 portieri in rosa).

Non passa nemmeno un minuto e Ceravolo comincia lo show, riceve palla centralmente da bastone si gira in un fazzoletto di terra e insacca all’incrocio dei pali.

L’amantea ritrova subito il pari, ancora con Gagliardi che servito da Crepella segna la rete del 2.1.

Al minuto numero 10 arriva il nuovo pari cirotano punizione dai 15 mt si posiziona Ceravolo bordata al sette e 2.2.

Il Real Krimisa prova ad impostare il gioco e va vicino alla rete con Gentile ma è bravo il portiere a dire di no, al 20° arriva il nuovo vantaggio dell’Amantea ripartenza Cirotana con ceravolo che lanciato verso il portiere viene trattenuto vistosamente dalla maglia e non riesce a calciare, il portiere prende la palla e la lancia subito Gagliardi che si gira e segna. Tante le proteste dei cirotani ma l’arbitro non ha visto e convalida la rete.

Si riprende il gioco con i ragazzi di mister Surace che cercato di raddrizzare la partita, infatti pochi minuti dopo il portiere di casa si supera in due interventi prima su Gentile e poi, sulla ribattuta sul tiro ravvicinato di Ceravolo.

In questo frangente e solo il portiere Amanteano a tenere il risultato sul 3.2 con vari interventi che salvano la partita più volte.







Su un errore in fase di impostazione l’Amantea ruba palla e va a segnare la rete del 4:2.

Gli ultimi 10 minuti del primo tempo sono un forcing continuo dei ragazzi di mister Surace alla ricerca della rete con qualche ripartenza dell’Amantea che non creano problemi a Surace.

Si va così negli spogliatoi sul parziale di 4.2 per i padroni di casa.

Il Real Krimisa inizia il secondo tempo in avanti ma con poca lucidità ma è l’Amantea a trovare la rete approfittando di un disimpegno sbagliato ed andando a segnare il 5:2.

Il Real Krimisa cerca in tutti i modi di trovare la rete che riaprirebbe la partita ma è ancora l’Amantea all’11° a trovare il 6.2 sempre con una ripartenza micidiale.

Punizione troppo severa per i cirotani, che avrebbe messo ko in tanti, ma i ragazzi di mister Surace non si abbattono, sanno di riuscire a recuperare mettono sotto l’Amantea.

I blucerchiati riescono solo a collezionare falli cercando di fermare le azioni granata, infatti al minuto numero 15 erano già arrivati al fatidico 5° fallo, ma da quel momento l’arbitro non fischia più, nemmeno i falli più evidenti facendo salire il nervosismo in campo. Ma in campo c’è solo il Real Krimisa che attacca a testa bassa riuscendo a trovare una rimonta cercata con tutto il cuore grazie in primis a Ceravolo che, come detto al rientro in campo dopo un mese e mezzo ha realizzato una maestosa sestina, ma anche a tutto il gruppo che ha messo il cuore e la grinta per l’intero incontro senza mai mollare un centimetro.

La partita è terminata cosi 6:6 dopo un sostanzioso recupero, partita combattuta con i denti da entrambe le squadre nel massimo fairplay e tra gli abbracci ed i complimenti reciproci, così come dovrebbe essere una giornata di sano sport

Ora i ragazzi di mister Surace ospiteranno la capolista Icierre Lamezia sabato 9 Dicembre presso i campetti Eurogol il località Difesa Piana, mentre Domenica 10 ci sarà il debutto della squadra Femminile in trasferta contro la forte Sangiovannese.