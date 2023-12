10ª giornata: Crotone-Ternana 1-1

CROTONE: Martino, Tarantino, D’Amora, Giancotti, Pirozzi, Geremicca (21’st Le Pera), Coscia (10’st Cacia), Aprile, Solmonte, Ambrogio (44’st De Gennaro), Loiacono (44’st Poerio). All. Lomonaco

TERNANA: Matei, Ciucci, Di Loreto, Gatto, Bonugli, Biondini, Fulga, Ferrara, Monesi (40’st Durastanti), Loconte (1’st Trolese), Marcelli. All. D’Urso







Arbitro: Gemelli di Messina

Reti: 22’pt Coscia (C), 27’st Marcelli (T)

Ammoniti: Geremicca e Cacia (C), Bonugli (T)

Espulsi: 38’st Solmonte (C), 49’st Fulga (T) per doppia ammonizione