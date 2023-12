Share on Twitter

L’amministrazione comunale ha raggiunto gli obiettivi del PNRR a valere sulla missione 4 ISTRUZIONE, così come imposto dall’UE e dal Ministero di riferimento.

Cinque obiettivi raggiunti, con la consegna dei lavori di cinque interventi.

Nello specifico due nuovi asili comunali e tre nuove mense scolastiche.

“Dopo la fase di progettazione che ha portato nelle casse comunali oltre 30 milioni di euro e che ci ha visti impegnati con il gruppo di lavoro ad hoc che il sindaco Voce ha voluto istituire per seguire questa importante misura siamo pienamente entrati nella fase successiva, quella dell’attuazione” spiega l’assessore al PNRR Luca Bossi.

"La prima fase è stata particolarmente impegnativa ma ha portato ad un risultato notevole in termini di proposte progettuali approvate e di finanziamenti concessi" continua l'assessore







“Non meno impegnativa è la seconda fase, quella relativa alla progettazione esecutiva e alla canteriabilità delle opere ma anche in questo caso possiamo affermare di essere sulla buona strada”

“Dopo aver avviato gli interventi sullo Sport è ora il momento degli interventi legati all’istruzione” aggiunge l’assessore Bossi.

Una misura che investe un settore strategico, quello del benessere dei bambini e il sostegno alle famiglie, il cui risultato raggiunto è pienamente soddisfacente.

Nello specifico, sono stati consegnati i lavori di tutte le cinque opere: due nuovi asili, uno in via Pirandello e l’altro nel quartiere Margherita e tre nuove mense scolastiche (Papanice, Rosmini – Anna Frank e Alcmeone) per un importo di quasi 3 milioni di euro.