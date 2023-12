Gusta l’eccellenza culinaria tra panini, grigliate e pinsa romana in un’accogliente cornice presso lo Stabilimento Balneare Holliwood in Via Torrenova.

Nel cuore di Cirò Marina, un luogo unico e accogliente ha aperto le sue porte per offrire un’esperienza gastronomica senza eguali. “AL POSTO GIUSTO”, situato in Via Torrenova presso lo Stabilimento Balneare Holliwood, si propone di diventare il luogo prediletto per gli amanti del buon cibo e delle atmosfere conviviali.

Panini, hamburger e pinsa romana: una variegata esperienza culinaria

Il menù di “AL POSTO GIUSTO” offre una vasta gamma di delizie culinarie, dalle classiche alle più innovative. I panini sono protagonisti indiscussi, con varietà che spaziano dal tradizionale kebab agli hamburger gourmet, passando per opzioni originali come panini con salsiccia, cotoletta, wurstel e porchetta di Ariccia. La vera perla della casa è la pinsa romana, un tripudio di sapori e tradizione che conquista il palato di ogni commensale.

Grigliate di carne e pesce: un’esperienza gustativa unica

Per gli amanti delle grigliate, “AL POSTO GIUSTO” propone succulente opzioni di carne e pesce. Dalle carni tenere e saporite alle prelibatezze provenienti dal mare, il ristorante offre un viaggio culinario attraverso grigliate perfettamente preparate e dal gusto inconfondibile.

Sfiziosità e dessert: la conclusione dolce di un pasto perfetto

Il viaggio culinario non sarebbe completo senza esplorare le sfiziosità proposte dal menù. Dai frutti di mare fritti alle prelibatezze di terra, “AL POSTO GIUSTO” soddisfa ogni palato. Gli amanti dei dolci potranno deliziarsi con dessert irresistibili che chiudono il pasto in dolcezza.







Eventi e celebrazioni: un luogo per tutte le occasioni

“AL POSTO GIUSTO” non è solo un ristorante, ma anche il luogo ideale per celebrare momenti speciali. Dai compleanni dei più piccoli a pacchetti pensati per feste di adulti e comunioni, il personale è pronto a rendere ogni evento indimenticabile. La flessibilità e la cura dei dettagli rendono questo locale la scelta perfetta per qualsiasi celebrazione.

Un legame con il territorio: orari e atmosfera accogliente

Aperto tutti i giorni dalle 17.30, “AL POSTO GIUSTO” si presenta come un luogo dove la tradizione culinaria locale si fonde con un’atmosfera accogliente. Il locale è nato dall’amore per il territorio di Cirò Marina, un legame che si riflette sia nel menù che nell’attenzione dedicata a ogni ospite.

In conclusione, “AL POSTO GIUSTO” promette un’esperienza culinaria autentica, arricchita da un’atmosfera accogliente e un impegno sincero nel soddisfare ogni palato. Un viaggio attraverso i sapori di Cirò Marina che conquisterà gli amanti del buon cibo e dell’ospitalità.