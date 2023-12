di Giuseppe Marino

Il programma di opere pubbliche in corso di attuazione nel Comune di Cirò Marina, implementato dall’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Ferrari, è il risultato di un’attenta programmazione amministrativa, della sinergia tra vari enti e dell’impegno della struttura tecnica dell’ente negli ultimi anni, nonostante le difficoltà per la carenza di personale e per il diffondersi della pandemia da Covid- 19, che ha ispirato il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Il programma basa la sua realizzazione sull’opzione prioritaria tesa ad utilizzare al meglio l’opportunità offerta dai finanziamenti pubblici, scelta che ha imposto un attento controllo dei bandi, delle procedure amministrative e l’impegno costante di trasmettere e seguire su tutti i tavoli istituzionali le proposte e i progetti con l’obiettivo di ottenere il più alto numero di finanziamenti.

Sono previsti una serie di interventi che interessano vari settori e affrontano molteplici tematiche, che vanno dalla rigenerazione e riqualificazione urbana, all’adeguamento sismico e funzionale degli edifici pubblici, in particolare delle scuole, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza, alla inclusione sociale, all’efficientamento energetico, alla potenziamento delle aree verdi, al ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico minore e dei canali di scolo, alla delocalizzazione della scuola Butera, alla riqualificazione e potenziamento dell’area portuale, al potenziamento ed efficientamento del depuratore, alla gestione dei rifiuti e raccolta differenziata.

L’importo complessivo delle opere inserite nel programma sfiora i 50 milioni di euro, che contribuiranno ad avere sicuramente, una città migliore, più sicura e più vivibile.

Tra gli interventi una particolare attenzione è riservata alla sicurezza e all’adeguamento sismico e funzionale degli edifici pubblici, immobili destinati all’istruzione, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra cui spiccano la delocalizzazione della scuola primaria Butera per un finanziamento di 5 milioni di euro, l’adeguamento sismico della sede COM (Centro Operativo Misto di protezione civile) ex mattatoio e dell’edificio comunale che è anche sede COC (Centro Operativo Comunale di protezione civile). È prevista la demolizione (già attuata) dell’ex mercato coperto da destinare a sede della Polizia di Stato. Questo è un progetto particolarmente importante non solo perché recupera un’area completamente abbandonata, ma anche perché avrà delle ricadute in tema di sicurezza e di controllo del territorio. Infine, per completare gli interventi destinati agli immobili di proprietà del Comune, si ricorda la rigenerazione dell’impianto sportivo, sito in via Punta Alice, stadio comunale, relativo al bando Sport e Periferie.







Nel programma sono previsti poi una serie di progetti per la valorizzazione e riqualificazione del territorio. È previsto l’efficientamento e l’ampliamento della rete di pubblica illuminazione in buona parte già attuato.

Sono ricompresi gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e alla mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato, rispettivamente in via Taverna, via Pirainetto e via Torrenova.

Le risorse dei fondi royalties sono destinare alla riqualificazione ambientale con bitumazione strade, arredi urbani, ampliamento della rete di pubblica illuminazione, nonché per lo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche con manifestazioni turistiche e promozionali.

Intervento di particolare importanza per l’incidenza sull’ambiente, sulla qualità delle acque del mare, in genere sulla salute dei cittadini riguarda il nuovo depuratore, con un finanziamento di 7 milioni di euro, ma soprattutto l’importanza di questo progetto riguarda le ricadute in termini positivi sull’ambiente.

Altro progetto importante riguarda la riqualificazione, la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’area portuale. Questo è un progetto che punta al potenziamento del porto migliorandone la fruibilità e la ricettività. Il valore di quest’opera è di 5 milioni di euro sempre interamente finanziati della Regione Calabria con fondi europei. Altri importanti progetti sono previsti nell’ambito dei CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo).