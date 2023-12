Mercoledì 6 dicembre 2023 presso la sala eventi del comune di Strongoli sita in viale del Tempio di Apollo, si è costituito il direttivo di Idea Comune “Strongoli”. Sono stati eletti dall’assemblea degli aderenti e a maggioranza assoluta i signori -Nicodemo Malena -Emanuela Capalbo -Nicola Lacava -Antonio Curcio -Vincenzo Comito -Franco Fiorita -Michele Salvati -Pasquale Salvati -Ciro Vincenzo D’Aló. A questi nove componenti del consiglio direttivo cittadino si aggiunge Francesco Sirianni, componente del consiglio direttivo provinciale di Idea Comune ed il coordinatore Francesco Fezza, già nominato dal consiglio direttivo provinciale il 19 maggio 2023 , giorno della presentazione del movimento territoriale Idea Comune “Strongoli” tenutasi presso il museo civico di Strongoli. Una bella giornata per la comunità di Strongoli, all’insegna della partecipazione e della responsabilità. Con la nomina di questo direttivo cittadino di Idea Comune, il movimento che fa riferimento al presidente provinciale, Sergio Ferrari, per la nostra cittadina si apre un “luogo” fatto di persone e aperto al confronto e alla discussione. Aperto a quanti hanno a cuore le sorti della nostra comunità. Un luogo in cui sarà ricercata e privilegiata la “cultura del fare” rispetto all’ “abitudine del dire” . Un luogo dove al centro ci saranno le tematiche e le problematiche territoriali che saranno affrontare con la dovuta attenzione e la giusta conoscenza senza far prevalere mai lo scontro ideologico o partitico o le rivalità nascoste e mai sopite . I problemi e la loro risoluzione saranno il faro che indirizzerà e guiderà il nostro lavoro, il lavoro di Idea Comune “Strongoli” , sulla scia di quanto il presidente della regione Calabria , Roberto Occhiuto, e il presidente della provincia di Crotone , Sergio Ferrari, stanno facendo nell’ente regionale e nell’ente intermedio. E tutto questo lo faremo con coraggio con forza e con determinazione.

E’ quanto comunica Francesco Sirianni (ex consigliere provinciale).







