Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica con grande dolore l’ennesima tragedia avvenuta poco fa sulla Strada Statale 106 nel comune di Cariati (ingresso porto), in provincia di Cosenza. Nello scontro frontale è coinvolta anche una donna le cui condizioni ancora non sono note. Sul posto si registrano code e rallentamenti, quindi si raccomanda massima prudenza. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. L’O.d.V. esprime solidarietà e cordoglio alla Famiglia.

Una tragica collisione tra due veicoli ieri mattina ha portato alla temporanea chiusura del traffico sulla statale 106 Jonica, nel tratto al km 303,100, nei pressi di Cariati.

L’incidente ha coinvolto due veicoli, una Ford ed una Opel, e secondo le informazioni fornite dall’associazione “Basta Vittime”, ha causato la morte di una persona. La vittima è un uomo originario di Crotone, S.A., conducente della Opel Corsa coinvolta nell’incidente. Nel frattempo, la conducente dell’altra auto, una donna di 28 anni di Rossano alla guida di una Ford Fiesta, ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale a Cosenza.

Le prime informazioni suggeriscono che la vittima stesse cercando di sfuggire a un controllo delle forze dell’ordine, essendo alla guida di un veicolo rubato proveniente da Taranto. Durante la fuga, tuttavia, ha perso il controllo del mezzo, provocando la collisione con l’altro veicolo e schiantandosi contro un muro.

Nel tratto interessato, le deviazioni sono state segnalate in loco, con i soccorsi prontamente intervenuti. Il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas è stato impegnato nella gestione del traffico e nel ripristino della circolazione il prima possibile.







