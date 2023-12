Share on Twitter

La seconda serata di Wine Land, cibi e tradizioni ha coronato il successo della manifestazione, riaffermando l’interesse e l’entusiasmo del pubblico crotonese per le eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’evento, organizzato con maestria dall’associazione Somewhere in collaborazione con il Comune di Crotone e il Consorzio di Tutela Vini Doc Cirò e Melissa, ha trasformato piazza Mercato in un suggestivo scenario di degustazioni, musica e scoperta delle cantine locali.

Con ben 22 cantine partecipanti, i visitatori hanno avuto l’opportunità di immergersi in un viaggio sensoriale tra i tesori enologici della zona, apprezzando la ricchezza e l’autenticità dei vini proposti.

Il Presidente della Fondazione Italiana Sommelier di Calabria, Domenico Pate, ha evidenziato il grande fermento che caratterizza attualmente il panorama vinicolo calabrese. “I vini calabresi raccontano un fermento in atto derivante dalla consapevolezza di una qualità medio-alta e dall’interpretazione dei vitigni storici che tutto il mondo ci invidia. Wine Land è una vetrina straordinaria per mostrare questa ricchezza ampelografica”.







Raffaele Librandi, Presidente del Consorzio di Cirò, ha sottolineato l’importanza dell’unità nel settore. “Una Calabria compatta che riesce a raccontarsi al meglio. La qualità del vino Cirò sta conquistando, e la consapevolezza che non avremo mai un volume di produzione elevato ci distingue per varietà e autenticità”.

La serata è stata caratterizzata da un’atmosfera coinvolgente, con la musica di Alma Sabor a fare da colonna sonora alle degustazioni e ai racconti delle tradizioni locali. Il duo sta guadagnando popolarità e successo, grazie alla sua presenza nella trasmissione televisiva “La Volta Buona” di Rai Uno, condotta da Caterina Balivo dal lunedì al venerdì alle 14:00. Questo duo affiatato è composto da due talentuosi musicisti di Cirò Marina, Filomena Martino e Daniele Mancuso.

Il Comitato Organizzativo di Wine Land ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario e invita il pubblico a partecipare al gran finale, vivendo un’ultima serata di autenticità, gusto e convivialità.