Nelle ultime settimane gli Agenti della Polizia Locale di Cirò Marina stanno eseguendo numerosi controlli riguardo le attività commerciali. Durante un’ispezione in una media struttura di vendita del posto, gli Agenti, insospettiti dalla presenza di espositori con materiale pirotecnico, decidevano di approfondire l’accertamento. L’intuito degli operatori trovava riscontro durante l’ispezione di un locale adibito a deposito della stessa struttura. All’interno di un vano venivano scoperti, occultati sotto altra merce, anche infiammabile, prodotti pirotecnici di vario genere, tra cui alcuni dei quali, per la vendita, è necessaria opportuna autorizzazione di P.S. come previsto dal T.U.L.P.S.







L’ispezione del deposito, protratta per alcune ore, permetteva agli Agenti della Polizia Locale di Cirò Marina di rinvenire e porre sotto sequestro 7.584 articoli pirotecnici di diversa tipologia, per un peso complessivo di circa un quintale, con un contenuto di oltre 8 Kg di polvere da sparo.

Il titolare della struttura commerciale è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria competente