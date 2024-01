Melissa, un piccolo comune nella provincia di Crotone, sta vivendo un periodo di turbolenza per quanto riguarda l’autonomia delle sue istituzioni scolastiche. Il Sindaco Raffaele Falbo ha recentemente espresso preoccupazione e delusione riguardo alle decisioni adottate in merito al riconoscimento della sede del Dirigente Scolastico e Segreteria del locale Istituto Comprensivo.

Il Sindaco ha accolto con favore la recente decisione del consiglio provinciale, ma ha espresso chiaramente il dissenso riguardo alle scelte precedenti che non riconoscevano a Melissa la sede del Dirigente Scolastico e Segreteria. Questa decisione sembrava ignorare il fatto che il 50% degli studenti di Melissa sarebbero stati inclusi nel nuovo Istituto che sarebbe nato con il nuovo dimensionamento.

Il Comune di Melissa ha adottato una delibera di giunta, inviata alla Regione Calabria e alla Provincia di Crotone, che spiega dettagliatamente le motivazioni dietro la richiesta di riconoscimento della sede. Queste motivazioni sono state espresse anche durante l’ultimo Consiglio Comunale, dove il Sindaco ha sottolineato l’importanza di preservare l’autonomia dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII.







Tuttavia, il Sindaco ha espresso rammarico per la scelta fatta dal Consigliere Maltese durante l’ultimo Consiglio Comunale, sostenendo un’alternativa che contrasta con la posizione del Sindaco e della maggioranza.

Il decreto Milleproroghe, secondo il Sindaco, sta contribuendo all’agonia di alcune autonomie scolastiche, compresa quella dell’Istituto di Melissa. Questa situazione ha creato una necessità urgente di lavorare insieme per difendere il territorio locale e assicurare che l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII mantenga la propria autonomia.

Il Sindaco ha concluso il suo intervento dichiarando l’attesa per la risposta della Regione Calabria, un passo fondamentale per la risoluzione di questa complessa questione e per garantire un futuro stabile e indipendente per l’istruzione nel comune di Melissa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 164 Del 19-12-2023