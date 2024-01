Share on Twitter

Omessa dotazione di idonea recinzione al cantiere, mancanza dei servizi igienico-assistenziali, mancata sorveglianza sanitaria, mancata formazione generale e specifica: queste le violazioni riscontrate durante un controllo svolto a Cirò, presso un cantiere edile relativo ad un appalto pubblico, dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone. L’Arma dei Carabinieri, sempre attenta al contrasto del lavoro nero e sommerso, nonché al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai cantieri concernenti appalti pubblici, esprime con sistematicità controlli congiunti tra le Stazioni Carabinieri, dislocate capillarmente sul territorio, e i reparti speciali, composti da militari altamente specializzati in materie definite. L’amministratore unico della ditta appaltatrice è stato sanzionato con ammende per un totale di circa 19.000€, ed è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Crotone.