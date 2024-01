Share on Twitter

Un’esperienza unica di solidarietà e impegno per il rilancio delle periferie.

Il Sindaco Mario Sculco, figura di spicco dell’Associazione PaPa Franciscus, ha recentemente guidato una delegazione di 200 sindaci e amministratori locali provenienti da tutte le regioni d’Italia in un incontro speciale con Sua Santità Papa Francesco a Piazza San Pietro.

L’incontro è stato un momento di grande significato per i sindaci dei Comuni Asmel, impegnati nella sfida di promuovere il rilancio economico e sociale del Paese partendo dalla periferia. Il presidente Giovanni Caggiano e il segretario generale Francesco Pinto, leader dell’Associazione PaPa Franciscus, hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa come un segno di profonda vicinanza da parte del Papa verso chi si impegna a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali.

Il Santo Padre, nel suo discorso rivolto alla delegazione, ha evidenziato la trascuratezza delle aree interne italiane e ha espresso preoccupazione per lo spopolamento causato dalla mancanza di opportunità e risorse. Papa Francesco ha esortato i sindaci a considerare seriamente il problema della denatalità e a cercare opportunità dove altri vedono vincoli. Ha sottolineato l’importanza di sviluppare un welfare di comunità e di promuovere cantieri di partecipazione per affrontare le sfide sociali ed economiche.







La delegazione ha avuto l’onore di ascoltare i consigli illuminanti del Papa sulla necessità di guardare oltre le difficoltà e di trasformare gli ostacoli in opportunità. Questo incontro è stato un importante passo avanti per l’Associazione PaPa Franciscus nella sua missione di promuovere la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, rappresentando un significativo passo avanti per l’impegno dei sindaci italiani verso una governance più efficiente e partecipativa.

Il Sindaco Mario Sculco ha concluso l’esperienza con un invito alla riflessione sulla solidarietà e sull’importanza di collaborare per affrontare le sfide comuni. La sua leadership è stata fondamentale nell’organizzazione di questa visita, che ha reso tangibile il legame tra la PaPa Franciscus Associazione e la missione di migliorare la vita nelle comunità locali di tutta Italia. Con il sostegno del Papa, i sindaci sono ora più motivati che mai a perseguire il loro impegno per un futuro migliore per tutti.