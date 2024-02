3 Febbraio 2024







SORRENTO: Del Sorbo; Todisco, Di Somma (40’st Vitiello), Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori (30’st Scala); Vitale (30’st Riccardi), Ravasio (40’st Martignago), Kolaj (18’st Badje). A disp.: D’Aniello, Albertazzi, Capasso, Colombini, Musella, Bonavolontà. All. Maiuri

CROTONE: Dini; Loiacono (33’st Rispoli), Battistini, Crialese; Tribuzzi, Vitale (43’st Zanellato), Vinicius (39’st Felippe), D’Ursi (33’st Bruzzaniti), Giron; Tumminello, Gomez (33’st Comi). A disp.: D’Alterio, Valentini, Leo, Cantisani, D’Angelo. All. Bardi (Zauli squalificato)

ARBITRO: Perri di Roma 1

MARCATORI: 23’pt Tribuzzi (C), 42’pt rig. De Francesco (S)

AMMONITI: Tumminello (C), Loiacono (C), Crialese (C)