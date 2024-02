Il Carnevale che tanti, pochi o molti che siano festeggiano, è strettamente legato alla religione e, in particolare, al periodo di Pasqua. La Pasqua viene preceduta dal periodo di Quaresima durante il quale, per cinque settimane, è vietato mangiare carne ed il Carnevale precede proprio questo periodo. La parola Carnevale deriva infatti dal latino “carnem levare” che vuol dire “eliminare la carne” e sta ad indicare il banchetto del martedì grasso prima del digiuno della Quaresima che inizia con il mercoledì delle ceneri. Da alcuni anni andato nel dimenticatoio a causa della pandemia, oggi, per volontà dell’amministrazione comunale, si vuole rilanciare questo importante appuntamento che viene celebrato in Italia e nel mondo con innumerevoli manifestazioni, note e meno note. Succede così che sale la febbre per l’imminente apertura ufficiale delle celebrazioni carnevalesche promosse e organizzate dall’Amministrazione Comunale, con l’importante supporto di operatori economici e imprese della città. Un evento che dopo l’interruzione di questi ultimi anni, l’assessore Giuseppe Strangia con il consigliere delegato Francesco Affatato, hanno voluto inserire nel calendario degli eventi che saranno ancor più potenziati e programmati per il futuro, divenendo un appuntamento fisso del calendario Comunale. In effetti lo sforzo di quest’anno, pur se programmato con forte ritardo, vede l’adesione di molte realtà scolastiche pubbliche e private che di fatto hanno innescato un fermento che è palpabile nella cittadina coinvolgendo operai, operatori, educatori, amici, professionisti, artigiani, genitori, giovani e meno giovani, bambini, creando infine un’atmosfera allegra e coinvolgente, socialmente aggregante. L’itinerario prevede il raduno lungo via Sottopalazzo (zona Trony, MV Color) per domenica 11, con partenza intorno alle ore 15,00, per poi percorrere Via Togliatti, raggiungere l’entrata della area portuale e riornare indietro percorrendo poi Via Venezia, ultima tappa del percorso. Gli organizzatori hanno spiegato in una riunione precedentemente svolta che la scelta dell’itinerario è stata influenzata dal fatto che alcuni carri, acquistati dal Comune con l’aiuto di alcuni operatori economici, hanno una notevole altezza e pertanto impossibile farli passare su Via Roma a causa della presenza di fili della corrente elettrica. Ma poco importa, crediamo, l’importante è che lo spirito carnevalesco sia ripreso e rilanciato per creare quella giusta atmosfera di allegria e socialità che la manifestazione merita. E proprio per questo che, abbiamo ricevuto conferma dallo stesso Sindaco, Sergio Ferrari che prima della partenza dei carri, domenica, vi sarà un passaggio di consegne fra lo stesso Sindaco della Città e il sindaco dei giovani, per far sì che questo diventi il carnevale dei giovani, dei bambini, delle famiglie. Spazio quindi a travestimenti, balli in maschera, scherzi di ogni tipo e imperdibili sfilate di carri allegorici. Sarà questa sicuramente la festa che tutti conosciamo e che i bambini non vedono l’ora di vivere in prima persona con l’invito a tutti di rispettare le regole civili del buon vivere, se pur in allegria.







