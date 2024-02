12 Febbraio 2024

Under 15: Potenza-Crotone 3-1 (nella foto sotto)

POTENZA: Pace, Allegretti (33’st D’Araia), Manfredi (28’st Carpelli), Bovi, Celso, Scarinsi mi(24’st Gallo), Zambrella, Summa, Stefanile, Petrillo, Germini. All. Sacco

CROTONE: Cava, Russano, Giungata (18’st Donadio), Cosentino (1’st Giancotti), Muraca (18’st De Tursi), Cortese, Riganello (32’st Giaquinta), Ceraudo (36’st Spina), Ammendola (1’st Trayanov), Montesano, Greco. All. Giancotti

Reti: 3’pt e 21’pt Petrillo (P), 28’pt Roganello (C), 18’st Germino (P)

Under 17: Potenza-Crotone 1-1 (nella foto in evidenza)

POTENZA: De Lorenzo, Cirigliano, Giofre, Marino, Volpe, Martoccia, Iacullo (26’st Vernieri), Vigiano (31’st Palermo), Esposito, Nardo, Kumi (42’st Bilancieri). All. Macrì

CROTONE: Borrelli, Piperis, Basso, Maiolo, Pagano, Appeso (38’st Ruggiero), Buonaccorsi, Terrasi, Sinopoli (42’st Felicetti), Bianchi, Vrenna M. (33’st Romeo). All. Corrado

Reti: 25’pt Kumi (P), 29’pt Buonaccorsi (C)