10 Febbraio 2024







MONOPOLI: Sibilano, Biundo (23’st Angelini), Lovero, De Vietro, Mancino, Leuzzi, Cutrignelli (23’st Latrofa), Guglielmi (11’st Meliddo), Simone, De Palo (11’st Colaci), Mazzotta. All. De Luca

CROTONE: Martino, Milano, D’Amora, Jurcec, Pirozzi, Loiacono (39’st Geremicca), Tarantino (13’st Tosto), Costa (27’st Galardo), Voncina, Aprile, Poerio. All. Lomonaco

ARBITRO: Baratta di Rossano

AMMONITI: Biundo, Guglielmi, Mazzotta (M); Loiacono (C)

ESPULSI: 11’st Poerio (C)