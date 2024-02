Nuovi importanti interventi effettuati sull’illuminazione pubblica nelle aree periferiche. “Sono stati finalmente ultimati i lavori di illuminazione attesi da anni in località Acqua della Pietra e sulla Strada Provinciale Cappella- scrive in una nota il sindaco Mario Sculco- siamo soddisfatti ed orgogliosi di questo risultato-ha detto”. L’intervento nasce dalla volontà di questa amministrazione di dare una risposta agli abitanti delle zone interessate- prosegue il sindaco- dopo anni di richieste inascoltate. Garantire un maggior comfort visivo per chi guida in quei tratti, oltre ad assicurare una maggior sicurezza nella percorrenza dei tratti pedonali e stradali per i residenti in quelle zone. Anche il risparmio economico, sarà notevole- prosegue ancora il primo cittadino- si tratta di impianti di ultima generazione. L’utilizzo delle tecnologie moderne, inoltre, permette di impostare le luci con diversi programmi garantendo un minor flusso luminoso nelle ore notturne e quindi un ulteriore risparmio energetico ed economico. Interventi simili continueranno ad essere effettuati sull’intero territorio comunale, -ha concluso Sculco e con future risorse saremo in grado di rispondere alle numerose richieste di interventi simili che arrivano dai contadini della nostra comunità.







