12 Febbraio 2024

CROTONE: Dini; Rispoli, Battistini (28’st Gigliotti), Crialese; Tribuzzi, Vitale, Zanellato (36’st Felippe), D’Ursi (28’st D’Angelo), Giron; Tumminello (40’pt Comi), Gomez (36’st Kostadinov). A disp. : D’Alterio, Valentini, Leo, Bove, Cantisani, Bruzzaniti. All. Zauli

BENEVENTO: Paleari; Berra, Terranova, Pastina; Simonetti, Nardi, Talia (33’st Agazzi), Masciangelo; Ciciretti (28’st Ciano), Lanini (28’st Bolsius), Starita (23’st Ferrante). A disp. : Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Rillo, Viscardi, Capellini, Kubica, Pinato, Improta, Marotta, Viscardi, Carfora. All. Auteri







ADVERTISEMENT

Arbitro: Crezzini di Siena

Ammoniti: Berra (B), Battistini (C), Tribuzzi (C), Gigliotti (C), D’Angelo (C)

Spettatori: 4.321