Nella mattinata del 16 febbraio 2024, intorno alle 09:45, la sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone ha ricevuto una chiamata di emergenza segnalante una persona ferita all’interno di un appartamento sito al quarto piano di un edificio in via Santa Croce. La vittima si trovava in una situazione critica, incapace di muoversi per aprire la porta chiusa dall’interno, e ha richiesto aiuto.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta prontamente sul luogo, predisponendo un tentativo di apertura della porta per accedere all’appartamento. Tuttavia, considerando la gravità della situazione e la necessità di un accesso immediato, è stata utilizzata l’autoscala per raggiungere il balcone dell’abitazione.

Con grande professionalità e coordinazione, i vigili del fuoco hanno fornito soccorso alla persona ferita, collaborando attivamente con il personale sanitario del 118. Una volta raggiunto l’interno dell’appartamento, l’uomo è stato immobilizzato e preparato per il trasporto.

L’uso di una barella toboga assicurata all’autoscala ha consentito di trasportare il paziente in sicurezza dal quarto piano fino al viale sottostante, dove era pronta un’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale. Data l’altezza e il peso della vittima, l’intervento è stato delicato e richiedeva un’attenta pianificazione e esecuzione da parte degli operatori coinvolti.







È importante sottolineare l’efficacia della collaborazione tra i servizi di emergenza, in particolare tra il 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato sinergicamente per garantire un intervento rapido e sicuro. Grazie alla loro prontezza e competenza, la situazione è stata gestita nel minor tempo possibile, assicurando alla persona ferita le cure necessarie per il suo recupero.

Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza del coordinamento e della cooperazione tra le diverse agenzie di soccorso, evidenziando il loro impegno costante nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità.