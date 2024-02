Nella serata di venerdì 9 febbraio 2024, in via Dell’Olocausto Petilino a Strongoli Marina (KR) è stata inaugurata la sede del movimento IDEA COMUNE Strongoli. Si ripete, dopo la presentazione del movimento avvenuta il 19 maggio 2023, la straordinaria partecipazione di pubblico e di popolo.

Padroni di casa, l’ex consigliere provinciale Francesco Sirianni, il coordinatore cittadino Francesco Fezza ed i membri del direttivo Pasquale Salvati e la dott.ssa Emanuela Capalbo.

Presente al tavolo il Presidente della Provincia di Crotone, nonché fondatore e leader provinciale indiscusso del movimento territoriale “Idea Comune”.

Continua il radicamento sul territorio provinciale della vera novità politica degli ultimi tempi, anche in vista degli imminenti appuntamenti elettorali.

Il coordinatore del circolo Francesco Fezza, nell’esprimere il ringraziamento a tutti i presenti, ha sottolineato come questo è stato semplicemente il primo di una serie di appuntamenti, che vedranno impegnati gli aderenti di Idea Comune.

Francesco Sirianni ha con garbo e puntiglio elencato tutti gli interventi che hanno interessato il territorio del comune di Strongoli, da parte della Provincia. Non meno importante l’appello accorato rivolto alle giovani generazioni a voler intraprendere l’impegno sociale e politico, a non arrendersi davanti alle difficoltà, a vincere la diffidenza, in quanto anche quando non ci si occupa di politica o della cosa comune, sarà comunque essa ad occuparsi di noi.







Il componente del direttivo Pasquale Salvati ha sottolineato le problematiche che da molto tempo persistono nel territorio Strongolese, affermando, pertanto, che è necessario un cambio di rotta immediato, sia sul piano amministrativo e sia su quello sociale.

Mentre la componente del direttivo la dott.ssa Emanuela Capalbo, ha rivolto un accorato appello alla partecipazione attiva al movimento territoriale Idea Comune Strongoli, in particolare ha evidenziato l’importanza della presenza delle donne in politica.

Davanti ad una sala gremitissima, oltre ogni aspettativa, a concludere i lavori il presidente della Provincia Sergio Ferrari.

Impegno, dedizione, sacrificio e competenza queste le parole al centro del suo intervento.

Ha riconosciuto a Strongoli centralità nel progetto, rimarcando più volte come questa Idea, non nasca contro qualcuno o qualcosa, ma come sia il frutto dell’unica ricetta possibile per ridare dignità anche politica ad un territorio che della frammentazione e della sub alternità ha vissuto per troppo tempo.