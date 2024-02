Il Commissario Provinciale di Gioventù Nazionale KR, movimento giovanile di Fratelli d’Italia e già Senatore Accademico dell’Università della Calabria, Marco Stasi, esprime il suo fervente auspicio per l’effettiva apertura (sembra ormai cosa fatta) di un polo universitario dedicato alla facoltà di Medicina e Chirurgia – TD nella suggestiva cornice della Provincia di Crotone.

La sua visione ambiziosa auspica che la proficua collaborazione delle prestigiose istituzioni accademiche dell’Università della Calabria (Unical) e dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro (Unicz), riescano ad offrire – con il fermo sostegno delle istituzioni – un’opportunità educativa interateneo con sede didattica presso la città di Crotone.

“L’iter per l’accreditamento della sede decentrata Unical a Crotone per il Corso di Laurea Magistrale interateneo in Medicina e Chirurgia – TD è iniziato, è stato avviato congiuntamente dai Rettori delle due istituzioni accademiche. In un periodo in cui la medicina assume un ruolo centrale nella società e nella sanità pubblica, fornire una formazione medica di qualità in una Provincia ricca di storia e cultura come Crotone rappresenta un obiettivo primario”, queste le parole di Stasi.

La collaborazione tra queste due istituzioni potrebbe portare a una condivisione di risorse, know-how e infrastrutture, creando un ambiente accademico stimolante e all’avanguardia.

“Avere sul proprio territorio un polo universitario pubblico offrirebbe diversi vantaggi rispetto a un polo privato. Prima di tutto, promuoverebbe l’accesso all’istruzione medica per uno spettro più ampio di studenti, riducendo eventuali barriere economiche. Inoltre, gli studenti meno abbienti (al di sotto di una certa fascia di reddito) e più meritevoli avrebbero la possibilità di beneficiare dell’esenzione totale delle tasse e di una borsa di studio che permetterebbe loro di sostenere tutti i costi diretti e indiretti”.

La creazione di un polo universitario di medicina a Crotone, dunque, non solo fornirebbe opportunità di istruzione avanzata, ma potrebbe anche diventare un motore di sviluppo economico e culturale per l’intera comunità.

“La mia proposta è quella di istituire un tavolo tecnico tra le Università, l’ASP di Crotone e le istituzioni territoriali al fine di coinvolgere le comunità locali nel processo decisionale e di ascoltare le esigenze specifiche della Provincia di Crotone. Questa apertura alla partecipazione e al dialogo garantirebbe una maggiore integrazione del polo universitario nella realtà locale, favorendo lo sviluppo socioeconomico di tutta la regione Calabrese”, conclude Stasi.







