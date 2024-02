Share on Twitter

Vittoria importantissima quanto meritata per il Real Krimisa contro il Guardia C5, vittoria che ci permette di allontanarci dallo stesso Guardia.

Parte subito forte il Real Krimisa infatti bastano tre minuti per la squadra cirotana per trovare la rete del vantaggio grazie ad una veloce ripartenza con scambio veloce tra Sinopoli e Gentile con quest’ultimo che non lascia scampo al portiere ospite.

Un minuto più tardi ancora Real Krimisa Bastone ruba palla nella propria metà campo appoggia su Scigliano che di prima serve Gentile che a tu per tu con Piazza segna la rete del 2.0 con un delizioso pallonetto.

Una sola squadra in campo, il Real Krimisa colleziona occasioni a iosa andando ancora vicino alla rete su schema da calcio di punizione che va a liberare Sinopoli, il tiro è forte bravo il portiere respingere ed a parare sul tapin di Mummolo.







Le occasioni da rete sono continue ma tra la bravura del portiere ospite e la poca lucidità non si tramutano in gol.

Bisogna attendere il 23° per la terza rete grazie a De Bertolo Carlo che, Servito da Fuscaldo, insacca.

Sullo scadere del tempo Affatato va via in progressione uno due con Fuscaldo e solo con il portiere porta a quattro le marcature.

Si chiude quindi sul 4.0 un primo tempo che vede il Real Krimisa dominare in lungo e largo la partita.

Il secondo tempo comincia con il Guardia che prova a recuperare la partita ed il Real Krimisa che prova ad amministrare infatti già al primo minuto il Guardia si rende pericoloso ma è bravo Torchia a salvare con un doppio intervento.

Il Guardia accorcia al minuto numero 7, con il Real Krimisa in avanti una bellissima ripartenza della squadra Tirrenica porta in buona posizione Romundo che segna la rete dell’1.4.

Il Real Krimisa non ci sta e si riporta in avanti, ristabilendo le distanze al 13° sulla prima conclusione il Portiere Piazza respinge De Bertolo recupera e serve Sinopoli che di sinistro trova il 5.1.

Il Guardia si difende e contrattacca, al 16° tiro dalla sinistra respinto da Torchia, sulla ribattuta si avventa Santoro che calcia a botta sicura Torchia con un miracolo la respinge, sfortunatamente l’arbitro è l’unico a vedere la palla in rete e “regala” la seconda rete al Guardia.

Nonostante il vantaggio il Real Krimisa continua ad attaccare rendendosi pericoloso più volte, ma su una ripartenza è il Guardia ad accorciare grazie ad una rete di Aita al 23°.

La chiude definitivamente al 25° Gentile che, servito da Sinopoli, segna la rete del definitivo 6.3.

Alla fine dei 2 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro che sancisce la fine delle ostilità in un incontro mai stato in discussione.

Ora i ragazzi di mister Surace saranno attesi dalla difficile trasferta in casa dello Spadafofacaffecoop Luzzi sabato 24 Febbraio.