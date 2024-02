Share on Twitter

Share on Facebook

Un tragico incidente stradale ha scosso la SS 107 oggi alle ore 16:55, quando una chiamata urgente al numero dei vigili del fuoco di Crotone ha segnalato una collisione in località Brasimato, al km 131,5, tra i comuni di Crotone e Rocca di Neto. Le conseguenze sono state devastanti.

Due squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate sul luogo dell’incidente, trovandosi di fronte a una scena angosciante. Due autovetture, una Fiat Grande Punto e una Volkswagen Golf, si erano scontrate frontalmente. All’interno di entrambi i veicoli c’erano due persone. Tragicamente, gli occupanti della Fiat Grande Punto sono deceduti sul colpo. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno estratto gli altri due individui dalle lamiere contorte, consegnandoli al personale medico del 118 per il trasporto immediato in ospedale. Le loro condizioni sono state descritte come gravissime.

L’incidente ha avuto un impatto immediato sulla circolazione stradale, con la SS 107 che è stata temporaneamente bloccata per consentire alle squadre di soccorso di operare in sicurezza. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi nelle vicinanze, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza degli automobilisti.







ADVERTISEMENT

La Polizia Stradale è intervenuta sul luogo dell’incidente per condurre indagini dettagliate e raccogliere tutte le prove necessarie. La ricostruzione dell’accaduto è fondamentale per comprendere le dinamiche che hanno portato a questa tragica perdita di vite e per determinare eventuali responsabilità.

In un momento così difficile, la comunità locale si stringe attorno alle famiglie delle vittime, offrendo il proprio sostegno e conforto in questo periodo di lutto e dolore. Questo tragico evento è un potente monito sull’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali, nella speranza di evitare tragedie simili in futuro.