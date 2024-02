Share on Twitter

L’Ambito Territoriale di Cirò Marina, la cooperativa sociale Orizzonti Nuovi e il Centro Studi Affido Progetto Famiglia presenteranno giorno il 29 febbraio prossimo, presso la sala del consiglio Comunale, l’avvio di un progetto di rilancio dell’affidamento e della solidarietà familiare. “Questo per rispondere al sempre più crescente disagio relazionale di bambini e ragazzi e la diffusa fragilità dei loro genitori che rendono necessaria la tessitura di una rinnovata alleanza con le componenti istituzionali e civili del territorio, per promuovere e garantire la presenza di “legami” integrativi con adulti positivi ogni qualvolta i minorenni ne hanno bisogno. L’ evento intende sensibilizzare l’intera comunità locale verso una generale attivazione di tutte le risorse relazionali del territorio affinché sia garantito il diritto a crescere in famiglia e ad avere intorno a sé una adeguata presenza di adulti su cui poter contare. L’incontro sarà introdotto da Maria Natalina Ferrari, Responsabile dell‘Area Servizi alla Persona dell’ATS di Cirò Marina e da altre autorevoli figure di riferimento.