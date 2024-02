Il Direttivo, il personale ed i ragazzi del Centro Diurno “La Speranza” di Cirò Marina, hanno voluto rivolgere al Sindaco, Sergio Ferrari , all’Ass. Francesca Aloisio, al Dirigente, Raffaele Cavallaro , agli operatori nelle persone di Santo Ceravolo, Pino Cavallaro, Raffaele Filippelli e Leonardo De Novaro, i più sinceri ringraziamenti per aver contribuito all’opera di ristrutturazione del Centro che da anni si trovava in uno Stato di degradamento strutturale per mancanza di manutenzione ordinaria. Il presidente Facente scrive” Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione nel riconoscere la vicinanza che quotidianamente il Sindaco Sergio Ferrari ed i suoi collaboratori ci fanno sentire. Inoltre siamo grati al Sindaco Ferrari per la sua disponibilità, sensibilità ed impegno dimostrato nel sostenere alcune problematiche che riguardano il nuovo regolamento Regionale delle strutture socioassistenziali per disabili.”







ADVERTISEMENT

Infine, ma non per ultimo, conclude il Presidente Luigi Facente, un ringraziamento va al Consigliere Delegato ai Servizi Sociali, Gianni Notaro per la sua disponibilità nel sostenere sempre le varie difficoltà che il T.S. spesso si trova ad affrontare.