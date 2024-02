Il 29 febbraio 2024, l’Ambito Territoriale di Cirò Marina, insieme alla cooperativa sociale Orizzonti Nuovi e al Centro Studi Affido Progetto Famiglia, inaugura un nuovo progetto volto al rilancio dell’affidamento e della solidarietà familiare. Questo evento rappresenta un passo significativo per affrontare il crescente disagio relazionale dei bambini e dei ragazzi, nonché la fragilità diffusa delle loro famiglie, richiedendo un’azione concertata tra le istituzioni e la società civile per garantire una rete di supporto adeguata.

Obiettivi e Contesto

L’evento mira a sensibilizzare l’intera comunità locale sull’importanza di attivare le risorse relazionali del territorio per garantire ai minori il diritto di crescere in un ambiente familiare sano e sicuro. In un’epoca in cui i legami sociali spesso vacillano, è fondamentale promuovere la presenza di adulti positivi e solidali che possano essere punti di riferimento per i giovani in momenti di bisogno.

Programma e Relatori

La giornata si apre con i saluti istituzionali del dr. Danilo Ferrara, Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, dell’avv. Daniela Falvo, Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza per il Comune di Cirò Marina, e del dr. Sergio Ferrari, Sindaco del Comune di Cirò Marina. Successivamente, interverranno personalità di rilievo come don Antonio Mazzone, Responsabile dell’Associazione “Restituire l‘Infanzia”, e il dr. Antonio Aloisio, Presidente del Lions Club Cirò Krimisa.

Nel corso della giornata, sarà presentato il progetto da Roberto Taverna, Presidente della Coop. Sociale Orizzonti Nuovi, seguito da azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie affidatarie e solidali a cura di Marilena Di Lollo, assistente sociale molisana. Infine, Marco Giordano, assistente sociale e docente universitario di servizio sociale, parlerà di prevenzione del disagio minorile.

Partecipazione e Iscrizioni

Il seminario si svolgerà in presenza presso il “Palazzo Porti” in piazza Diaz a Cirò Marina, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. La partecipazione è gratuita, ma è necessario registrarsi compilando il form online disponibile al seguente indirizzo: link al form di iscrizione. Sono disponibili tre crediti formativi per gli assistenti sociali.

Conclusioni

Il seminario si concluderà con un momento di riflessione e confronto tra i partecipanti moderato dal dr. Oscare Grisolia, Giornalista e Pubblicista.







In conclusione, l’iniziativa rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità più solidale e attenta ai bisogni dei più giovani, sottolineando l’importanza dell’affidamento familiare e della collaborazione tra istituzioni e società civile per il benessere dei minori e delle loro famiglie.