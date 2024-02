Cosa sono i servizi sociali, cosa fanno e a chi si rivolgono? Con una frequenza pressoché quotidiana sentiamo parlare della delicata tematica e dell’importanza che riveste nell’ambito dell’attuale società. Non tutti però sanno esattamente com’è strutturata e di cosa si occupa nel concreto l’attività di assistenza sociale. Allo scopo di una sempre maggiore conoscenza di queste cosiddette “politiche sociali” e dei servizi sociali che ne scaturiscono, l’ATS di Cirò Marina, capo ambito, ha promosso nella giornata di ieri, 27 febbraio, presso la Sala Don Vitetti del comune di Cirò, una giornata informativa-divulgativa, alla presenza del Sindaco della città, Mario Sculco, dell’assessore ai servizi sociali della città, Maria Aloe e di una nutrita rappresentanza del mondo della scuola e del TS della città, assente per motivi istituzionali, il presidente della Provincia, Sergio Ferrari. In apertura, dopo i saluti e ringraziamenti del Sindaco Mario Sculco all’ATS di Cirò Marina, per la vicinanza e il contributo fattivo speso per la comunità, lo stesso sindaco ha voluto rivolgere parole di “solidarietà e vicinanza al dirigente dell’ufficio di ragioneria, Natalino Figoli, per aver subito nella mattinata del 26, atti di intimidazione, minacce e aggressioni verbali. Ci si prodiga continuamente per divulgare cultura, arte, valori tradizionali e crescita sociale, continua il Sindaco Mario Sculco, non per assistere a fenomeni di degrado che per fortuna sono sporadici e isolati. E’ stata la volta quindi dell’assessore Maria Aloe che ha salutato e ringraziato l’ATS di Cirò Marina per quanto si sta facendo e si farà. Ad entrare nel cuore della giornata informativa, la lungimirante e responsabile dell’ufficio di piano dell’ambito di Cirò Marina, Maria Natalina Ferrari che efficacemente spiegato nel concreto che i servizi sociali “nascono da ideali umanitari, valori sui quali si fonda la mission di diversi bisogni : la giustizia sociale, i diritti umani, il rispetto delle diversità, la responsabilità collettiva, l’uguaglianza e la dignità di tutte le persone.” Per fare questo, appunto l’Ambito territoriale di Cirò Marina, si è potuta avvalere di un nutrito e diversificato team multidisciplinare fondamentale per garantire assistenza a persone in difficoltà in un sistema di Stato sociale, che è presente con diverse figure professionali, come l’assistente sociale Francesca Mazza che ha parlato del ruolo dell’assistente sociale nel comune; la psicologa, Pamela Liotti, che supportata anche da un video, ha illustrato uno nuovo strumento di sostegno “I gruppi di parola”; l’Educatore professionale, Massimiliano Dima che ha parlato dell’educazione domiciliare e nelle scuole. E parlando di scuola, infine a chiusura l’intervento della dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo L.Lilio di Cirò, Graziella Spinale, che ha parlato dell’importanza dell’interazione tra scuola e territorio, scuola e istituzioni, sottolineando il ruolo fondamentale dei servizi sociali nell’affiancare il mondo della scuola alla luce delle tante problematiche che si manifestano. Nel concreto, come ha più volte detto e sottolineato, la responsabile Maria Natalina Ferrari, i servizi sociali messi in campo dall’ATS, sono finalizzate a garantire l’assistenza alle persone in difficoltà, bisognose di cure e di aiuto: famiglie, bambini, anziani, immigrati, soggetti con problemi di tossicodipendenze ecc. In particolare si occupa di elaborare misure efficaci per la prevenzione, la riduzione o, nella migliore delle ipotesi, l’eliminazione delle condizioni di disagio, che siano di natura economica o sociale. Gli interventi si inseriscono in una sfera che riguarda sia la salute fisica che il benessere psicologico, sociale e relazionale. Come è stato detto a conclusione, si vuole organizzare altri incontri informativi su tutto il territorio, per fa sì che un sempre maggiore target di associazioni, utenti e operatori, volontari possano interagire per creare benessere diffuso per un più efficiente e funzionale sistema di welfare.







