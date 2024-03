Il Milan Club Cirò Marina ha il piacere di annunciare un evento senza precedenti nella storia della città calabrese. Sabato 8 Giugno 2024, presso l’Hotel Costa Elisabeth, i tifosi del Milan avranno l’opportunità unica di incontrare e salutare il leggendario capitano del Milan e della Nazionale Italiana, Franco Baresi, attuale Vice Presidente del Milan.

L’occasione sarà impreziosita dalla presenza del rinomato giornalista sportivo e direttore di Milan Channel, Mauro Suma, che condividerà con Baresi aneddoti e riflessioni sulla storia del calcio italiano e sul presente e futuro del Milan.







Il Milan Club Cirò Marina, con il suo direttivo, si sente orgoglioso del lavoro svolto nell’ultimo anno per portare un evento di tale importanza nel territorio calabrese. È un’opportunità straordinaria per la comunità locale di connettersi con una figura iconica del calcio mondiale e di promuovere Cirò Marina in un contesto di rilievo internazionale.

Nei prossimi giorni verranno fornite ulteriori informazioni dettagliate su come partecipare a questa serata indimenticabile. È un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di calcio e per coloro che desiderano vivere un momento unico di incontro e celebrazione con uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano.