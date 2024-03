Il Sindaco del Comune di Melissa, Raffaele Falbo, dichiara che le dimissioni dei medici dall’ospedale rappresentano un grave problema. La riduzione del personale e la mancanza di specialisti hanno portato a organici sempre più esigui, rendendo il carico di lavoro insostenibile. L’eccessivo lavoro burocratico, la mancanza di autonomia decisionale, e la scarsa valorizzazione della professionalità hanno reso la situazione intollerabile. Inoltre, la mancanza di coinvolgimento nei processi decisionali, la perdita di valore del lavoro medico, e la solitudine di fronte alle carenze organizzative aggravano la situazione. L’aumento dei rischi legali e delle aggressioni, unito alla scarsità di opportunità di carriera, confermano la grave crisi non solo tra i professionisti ma anche nell’intero sistema sanitario regionale.

Falbo si chiede se sia ancora attraente lavorare come medico in un ospedale pubblico a Crotone, considerando che in passato era considerato un traguardo prestigioso. La recente serie di dimissioni di medici ospedalieri è indicativa della perdita di tutela della salute nella città. Egli esorta il governo regionale a intervenire immediatamente con misure innovative per rilanciare il ruolo della sanità locale e rendere gli ospedali come il proprio più attraenti. È essenziale fornire risposte e tutela ai cittadini, e i sindaci non possono restare passivi di fronte a tale situazione. Falbo annuncia l’intenzione di richiedere la convocazione urgente della conferenza dei sindaci per discutere della questione.