Si è da poco conclusa la 23esima edizione de “I Migliori Vini Italiani” organizzata dalla Sens Eventi di Luca Maroni, il noto critico enoico che ama definirsi “L’analista sensoriale”.

Per la Tenuta Iuzzolini e per la Calabria è stato un onore essere stati invitati per presentare le eccellenze. “Stiamo investendo molto in questo Vino che viene molto apprezzato sia in Italia che all’Estero. Un vino che è tra i più grandi vanti della Calabria. Sta riscuotendo un grande successo e la nostra regione sta uscendo fuori. Perciò venite a visitare anche la Calabria.” Proprio queste le parole dell’Amministratore dell’azienda Tenuta Iuzzolini, il Dott. Pasquale Iuzzolini, nel momento in cui il loro pluripremiato Donna Giovanna ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento venendo eletto miglior Vino Bianco d’Italia in assoluto con il punteggio massimo di 99 punti.

Tante anche le parole spese da parte di Luca Maroni verso il Donna Giovanna, dicendo “Si conferma bicchiere più distintivo di Calabria. Rarissimo incontrare una serie di Vini Bianchi tutti d’una pulizia olfattiva, speziato e di una suadenza espressiva che ogni sensazione avvolge in seta sopraffina. Un bianco diverso, archetipico che di certo meritava di essere il primo 99 della Calabria.”







Particolari encomi attribuiti alle eccellenze dell’azienda anche da chi era lì per godere dell’evento. Sono spiccati tra tutti quelli rivolti ovviamente al Donna Giovanna, un greco bianco in purezza di vendemmia tardiva che in tutte le sue forme, ha saputo addolcire i cuori dei visitatori.

Un’ esperienza illuminante.