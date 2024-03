2 Marzo 2024

GIUGLIANO: Russo; Valdesi, Cargnelutti, Menna (41’st Scognamiglio), Yabre (20’st Oyewale); Gladestony, Maselli (41’st De Sena), De Rosa; Ciuferri, Salvemini (41’st Giorgione), Oviszach (1’st Baldè). A disp. : Baldi, Coprean, Berardocco, Boccia, Barba, Di Dio. All. Bertotto

CROTONE: Dini; Rispoli, Battistini, Loiacono (34’st Gigliotti), Giron (30’st Crialese); Zanellato, Felippe (16’st Kostadinov); Tribuzzi, D’Angelo (1’st Vitale), D’Ursi (30’st D’Errico), Gomez. A disp. : D’Alterio, Martino, Gigliotti, Leo, Bruzzaniti, Cantisani, Comi. All. Baldini







Arbitro: Di Reda di Molfetta

Reti: 29’pt D’Angelo (C), 42’pt Felippe (C), 8’st Salvemini (G), 13’st e 33’st De Rosa (G)

Ammoniti: Maselli (G), Baldè (G), Battistini (C), Vitale (C), Gigliotti (C), De Rosa (G), Cargnelutti (G)

Spettatori: 3.937