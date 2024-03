Focus sulla violenza di genere all’Ic Papanice. Gli alunni delle classi 3 A e 5 A della scuola primaria di Papanice hanno incontrato Fabiana Giampà, campionessa mondiale di Mma del 2017 in Bahrein, poi Bronzo di categoria nel giugno nel 2018 a Bucarest agli Europei, e vincitrice di altri titoli italiani. L’iniziativa rientra nella programmazione curricolare di educazione civica. Uno degli appuntamenti in calendario si è tenuto proprio l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, ed ha avuto come scopo quello di sensibilizzare gli alunni sul tema della violenza di genere. Giampá ha sottolineato, nel suo intervento, come le arti marziali e tutti gli sport da combattimento possano essere un buon deterrente contro la violenza. “Uno degli aspetti più importanti- ha aggiunto l’atleta – è che insegnano a gestire situazioni di conflitto in modo non violento, ma ancora tante donne si avvicinano alle discipline solo per imparare a difendersi e rendersi meno suscettibili ad ogni tipo di violenza. Il mio incoraggiamento è di continuare a lottare duramente per la parità di genere e non farsi intimidire da alcun tipo di prevaricazione, nello sport e nella vita”.

La campionessa mondiale, a colloquio con gli studenti, ha parlato dei suoi esordi, di come è stato difficile per lei, donna, muovere i primi passi in uno sport prettamente praticato da atleti maschi. I bambini e le bambine si sono mostrati molto interessati e hanno realizzato, in seguito al confronto, una serie di attività didattiche, inerenti ai temi trattati.

Hanno partecipato agli incontri i docenti Maria Rosa Elia, Ada Lorecchio, Chiarina Salerno, Rita Sergio, Camillo Brugellis, Anna Lucente, Antonietta Caccia.







