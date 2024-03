Emporio Armani, Nike, Adidas, Gucci, Dsquared e tante altre blasonate griffe. Peccato che fossero tutti articoli contraffatti.

I Fatti: una pattuglia della polizia locale di Cirò Marina, durante un controllo di un negozio, si è imbattuta in un vero e proprio shop di articoli contraffatti.







Durante l’ispezione, gli agenti, hanno notato due cinture di modesto valore rispetto alla merce esposta. Insospettiti, hanno deciso di approfondire il controllo, individuando in delle scatole occultate tra scaffali ed espositori, numerosi capi di abbigliamento di famosi marchi di moda. Un assortimento di taglie e colori che non ha lasciato dubbi agli agenti riguardo la vendita della merce contraffatta. Il tutto è stato posto sotto sequestro ed il titolare deferito all’autorità giudiziaria per l’immissione di articoli riportanti segni ingannevoli per il consumatore.